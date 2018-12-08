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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 554555556557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:06

  clientage написав:Зображення

Если повезёт, то, по сути дела, на 20К мона поднять 21,32% годовых, ну а не повезёт, то тока 18,32%
Довольно щедрая снегурочка рисуется :)

* Тока за новые деньги! :wink:
выплата на карту или на счёт? Собственно сумма все что выше 20000 грн уменьшает среднюю ставку за 4 месяца
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:09

  sens написав:
  clientage написав:Зображення

Если повезёт, то, по сути дела, на 20К мона поднять 21,32% годовых, ну а не повезёт, то тока 18,32%
Довольно щедрая снегурочка рисуется :)

* Тока за новые деньги! :wink:
выплата на карту или на счёт? Собственно сумма все что выше 20000 грн уменьшает среднюю ставку за 4 месяца

Під фразою «отримайте 500 грн» мається на увазі грошовий переказ у сумі 500 грн на поточний рахунок учасника Акції в АТ «ОТП БАНК» протягом 5-ти банківських днів після дати відкриття Акційного депозиту. Акційний депозит – це депозит з виплатою відсотків після закінчення дії договору та можливістю автопролонгації, відкритий строком на 4 місяці, на суму від 20 000 грн. Акційна депозитна пропозиція діє з 01.12.2018р. по 15.01.2019р. на всій території України за винятком території проведення ООС та тимчасово окупованої території.АТ «ОТП БАНК». Всі види банківських послуг. Ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011р.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:19

sens, мне выплачивали на карту, с которой был отрыт депо, дето на 2..3й банк. дн. после открытия.
Понятно, шо макс. (бонусная) ставка в %% будет на самое маленькое тело (на 20К) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:24

  clientage написав:sens, мне выплачивали на карту, с которой был отрыт депо, дето на 2..3й банк. дн. после открытия.
Понятно, шо макс. (бонусная) ставка в %% будет на самое маленькое тело (на 20К) :)

Карта 24/7 ,как вариант,но я готов расщедриться на текущий счёт ,так как безналичная топливная карта от окко дает мне больше бонусов
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:29

  sens написав:
  clientage написав:sens, мне выплачивали на карту, с которой был отрыт депо, дето на 2..3й банк. дн. после открытия.
Понятно, шо макс. (бонусная) ставка в %% будет на самое маленькое тело (на 20К) :)

Карта 24/7 ,как вариант,но я готов расщедриться на текущий счёт ,так как безналичная топливная карта от окко дает мне больше бонусов

Но плюбЭ там д.б карта, т.к.нуна же еще покупки совершать... картой!
2.1.1.2. здійснити торговельні транзакції за будь-якими картками, емітованими АТ «ОТП БАНК», на загальну суму, що дорівнює 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок) в кожному з чотирьох місяців дії Депозиту або сумарно 5 000,00 (п`ять тисяч гривень 00 копійок) грн. за чотири місяці дії Депозиту, включаючи торговельні транзакції, здійснені за межами України, за виключенням операцій, визначених пунктом 2.3.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:35

clientage
Якщо відкрити два такі депозити - необхідно витрачати 2000 грн./міс.?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:40

  V2 написав:clientage
Якщо відкрити два такі депозити - необхідно витрачати 2000 грн./міс.?

Открывать такие депо мона тока с интервалом +31дн между ними!
Акция до 15 января
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:01

clientage
А якщо дотриматись інтервалу - достатньо 1000 грн./міс.?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:26

  V2 написав:clientage
А якщо дотриматись інтервалу - достатньо 1000 грн./міс.?

на траты? ну да
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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