V2 написав:clientage
Якось дивно правила прописані
По правилам ничего не понять ( В отделении говорят что для каждого депо своя 1000. Кстати депо с досрочкой.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 21:31
Re: ОТП БАНК
По правилам ничего не понять ( В отделении говорят что для каждого депо своя 1000. Кстати депо с досрочкой.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:34
ну да, каждому депо по 1000х4/5000 или понизят ставку до 9%, шо тоже эквивалентно 18,32% годовых
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:51
clientage
Про це й запитував - якщо 2 депо, то витрати в місяць 1000 х 2 = 2000 грн.
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