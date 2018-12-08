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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 555556557558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:31

Re: ОТП БАНК

V2 написав:clientage
Якось дивно правила прописані :roll:


По правилам ничего не понять ( В отделении говорят что для каждого депо своя 1000. Кстати депо с досрочкой.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:34

  Aps написав:
V2 написав:clientage
Якось дивно правила прописані :roll:


По правилам ничего не понять ( В отделении говорят что для каждого депо своя 1000. Кстати депо с досрочкой.

ну да, каждому депо по 1000х4/5000 или понизят ставку до 9%, шо тоже эквивалентно 18,32% годовых
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:51

clientage
Про це й запитував - якщо 2 депо, то витрати в місяць 1000 х 2 = 2000 грн.
V2
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