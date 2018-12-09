V2 написав:clientage
Якось дивно правила прописані
По правилам ничего не понять ( В отделении говорят что для каждого депо своя 1000. Кстати депо с досрочкой.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 21:31
Re: ОТП БАНК
По правилам ничего не понять ( В отделении говорят что для каждого депо своя 1000. Кстати депо с досрочкой.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:34
ну да, каждому депо по 1000х4/5000 или понизят ставку до 9%, шо тоже эквивалентно 18,32% годовых
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:51
clientage
Про це й запитував - якщо 2 депо, то витрати в місяць 1000 х 2 = 2000 грн.
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:24
Интересно, от депозита предыдущей акции тоже 31 день пропустить надо?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:51
нет, эт типа новая акция
Но нуна внести новые деньги, по отношению к остаткам на конец ноября и конец декабря!
В старой программе повторный депо вносился с анализом все тех же остатков, шо и для первого - конец сенТября
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:57
Это теория или практика с уже полученной 500? Барышня из отделения, с кем-то проконсультировалась, сказала - паузу надо держать. Новые деньги не проблема, снятий не было.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:06
я завтра размещаюсь, с прицелом на 2й выстрел 14/01/19
думаю в Чт-Пт смогу отрапортовать
но ток для повторного размещения времени кому-то уже может не хватить
ИМХО, барышня в отделении не под тем углом бухвы разглядывает в Правилах Новорічного
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:16
13,14.12 и 15.01 должно получится. Подожду результатов.
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