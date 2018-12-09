RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 556557558559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:13

  V2 написав:klug
До ставки додаються ще 500 грн. ;)

Дідько, чомусь думав, що 500 сторнують, якщо не виконати умови. Перечитав правила ще раж, схоже, що лише ставку знижують. Дякую за пояснення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2752
З нами з: 18.08.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 556557558559
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, kostya77, lel, Surz, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1109, 1110, 1111
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11109 1613768
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 19:32
KIM30
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3303, 3304, 3305
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33042 4078003
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 19:21
V2
Альфа-Банк 1 ... 6483, 6484, 6485
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
64844 8071085
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 19:11
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5514)
10.12.2018 19:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.