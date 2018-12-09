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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:13
V2 написав:klug
До ставки додаються ще 500 грн.
Дідько, чомусь думав, що 500 сторнують, якщо не виконати умови. Перечитав правила ще раж, схоже, що лише ставку знижують. Дякую за пояснення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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