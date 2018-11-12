Дідько, чомусь думав, що 500 сторнують, якщо не виконати умови. Перечитав правила ще раж, схоже, що лише ставку знижують. Дякую за пояснення.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:13
Дідько, чомусь думав, що 500 сторнують, якщо не виконати умови. Перечитав правила ще раж, схоже, що лише ставку знижують. Дякую за пояснення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:05
Проверено, не нуна
Вот седня тока получил 500 -- долго зачисляли
моя хистори размещений:
11.12.2018
12.11.2018
... делайте хоть что-нибудь!
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