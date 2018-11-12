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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 556557558559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:13

  V2 написав:klug
До ставки додаються ще 500 грн. ;)

Дідько, чомусь думав, що 500 сторнують, якщо не виконати умови. Перечитав правила ще раж, схоже, що лише ставку знижують. Дякую за пояснення.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:05

  vollena71 написав:
  clientage написав:Открывать такие депо мона тока с интервалом +31дн между ними!
Акция до 15 января

Интересно, от депозита предыдущей акции тоже 31 день пропустить надо?

Проверено, не нуна :P
Вот седня тока получил 500 -- долго зачисляли :(
моя хистори размещений:
11.12.2018
12.11.2018
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:32

  clientage написав:sens, мне выплачивали на карту, с которой был отрыт депо, дето на 2..3й банк. дн. после открытия.
Понятно, шо макс. (бонусная) ставка в %% будет на самое маленькое тело (на 20К) :)

а какую карту открывают вместе с депо ? в этом банке есть понятие "карта под депозит" ?
или можно самому выбрать любую дебетную, напр. 24/7 ? но в тарифах дебетных карт смотрю , что за снятие личных средств(наверное и тела депо) надо будет комис платить ..
citramon
 
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  #<1 ... 556557558559
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