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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:13

  V2 написав:klug
До ставки додаються ще 500 грн. ;)

Дідько, чомусь думав, що 500 сторнують, якщо не виконати умови. Перечитав правила ще раж, схоже, що лише ставку знижують. Дякую за пояснення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:05

  vollena71 написав:
  clientage написав:Открывать такие депо мона тока с интервалом +31дн между ними!
Акция до 15 января

Интересно, от депозита предыдущей акции тоже 31 день пропустить надо?

Проверено, не нуна :P
Вот седня тока получил 500 -- долго зачисляли :(
моя хистори размещений:
11.12.2018
12.11.2018
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:32

  clientage написав:sens, мне выплачивали на карту, с которой был отрыт депо, дето на 2..3й банк. дн. после открытия.
Понятно, шо макс. (бонусная) ставка в %% будет на самое маленькое тело (на 20К) :)

а какую карту открывают вместе с депо ? в этом банке есть понятие "карта под депозит" ?
или можно самому выбрать любую дебетную, напр. 24/7 ? но в тарифах дебетных карт смотрю , что за снятие личных средств(наверное и тела депо) надо будет комис платить ..
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:04

  citramon написав:
  clientage написав:sens, мне выплачивали на карту, с которой был отрыт депо, дето на 2..3й банк. дн. после открытия.
Понятно, шо макс. (бонусная) ставка в %% будет на самое маленькое тело (на 20К) :)

а какую карту открывают вместе с депо ? в этом банке есть понятие "карта под депозит" ?
или можно самому выбрать любую дебетную, напр. 24/7 ? но в тарифах дебетных карт смотрю , что за снятие личных средств(наверное и тела депо) надо будет комис платить ..

Нет у них такого понятия как "карта под депозит", с любой можно размещаться. А можно и с текущего счета.
Но если вы принесли налички, например, 100К под открытие депо, то и после закрытия депо вы сможете без комисс снять эти 100К и %%. Это есть в тарифах по любой карте. А обнал безнала идет за 0.8% шоли :)
Карты идут с условно-бесплатной абонкой (см. таки Тарифы). Советую присмотреться к кобрендовой Водафон, там 1й год без абонки за обслуживание, еще и бонусы для мабилы накопите :)
Для оборотистых клиентов могут предложить и ВИП-обслуживание
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:10

  clientage написав:
  citramon написав:
  clientage написав:sens, мне выплачивали на карту, с которой был отрыт депо, дето на 2..3й банк. дн. после открытия.
Понятно, шо макс. (бонусная) ставка в %% будет на самое маленькое тело (на 20К) :)

а какую карту открывают вместе с депо ? в этом банке есть понятие "карта под депозит" ?
или можно самому выбрать любую дебетную, напр. 24/7 ? но в тарифах дебетных карт смотрю , что за снятие личных средств(наверное и тела депо) надо будет комис платить ..

Нет у них такого понятия как "карта под депозит", с любой можно размещаться. А можно и с текущего счета.
Но если вы принесли налички, например, 100К под открытие депо, то и после закрытия депо вы сможете без комисс снять эти 100К и %%. Это есть в тарифах по любой карте. А обнал безнала идет за 0.8% шоли :)
Карты идут с условно-бесплатной абонкой (см. таки Тарифы). Советую присмотреться к кобрендовой Водафон, там 1й год без абонки за обслуживание, еще и бонусы для мабилы накопите :)
Для оборотистых клиентов могут предложить и ВИП-обслуживание

спасибо
а вот еще интересный вопрос

2.3. Не відповідають умовам Акції такі операції:
....
- операції, здійснені з використанням будь-яких інших платіжних карток, крім додаткових карток, емітованих АТ
«ОТП БАНК», відкритих в період проведення Акції.

это получается, что тратить нужно по 1 тыс в месяц с новой карты (відкритої в період проведення Акції) ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:31

  clientage написав:Для оборотистых клиентов могут предложить и ВИП-обслуживание

Прошли уже те времена, теперь оборотитистым клиентам предлагают интимные переписки с финмоном
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:37

Re: ОТП БАНК

  citramon написав:это получается, что тратить нужно по 1 тыс в месяц с новой карты (відкритої в період проведення Акції) ?

ИМХО, наоборот!
Тратить нуна именно со старой карты -- открытой до размещения депозита
Или можно тратить с новой допки (открытой уже после размещения депо) к старой карте
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:52

  clientage написав:
  citramon написав:это получается, что тратить нужно по 1 тыс в месяц с новой карты (відкритої в період проведення Акції) ?

ИМХО, наоборот!
Тратить нуна именно со старой карты -- открытой до размещения депозита
Или можно тратить с новой допки (открытой уже после размещения депо) к старой карте

а по-моему, исходя из п. 2,3

"2.3. Не відповідають умовам Акції такі операції:
....
-операції, здійснені з використанням будь-яких інших платіжних карток, крім додаткових карток, емітованих АТ
«ОТП БАНК», відкритих в період проведення Акції."

нужно тратить только с "додаткових карток, емітованих АТ
«ОТП БАНК», відкритих в період проведення Акції."
только непонятно , что они вкладввают в понятие "додаткових карток" . действительно ли это допки ...
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:08

Re: ОТП БАНК

  citramon написав:а по-моему, исходя из п. 2,3

еще есть п. 2.1.1.2 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:08

Re: ОТП БАНК

  citramon написав:а по-моему, исходя из п. 2,3

еще есть п. 2.1.1.2 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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