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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:13
V2 написав:klug
До ставки додаються ще 500 грн.
Дідько, чомусь думав, що 500 сторнують, якщо не виконати умови. Перечитав правила ще раж, схоже, що лише ставку знижують. Дякую за пояснення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:05
vollena71 написав: clientage написав:
Открывать такие депо мона тока с интервалом +31дн между ними!
Акция до 15 января
Интересно, от депозита предыдущей акции тоже 31 день пропустить надо?
Проверено, не нуна
Вот седня тока получил 500 -- долго зачисляли
моя хистори размещений:
11.12.2018
12.11.2018
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:32
clientage написав:sens
, мне выплачивали на карту, с которой был отрыт депо, дето на 2..3й банк. дн. после открытия.
Понятно, шо макс. (бонусная) ставка в %% будет на самое маленькое тело (на 20К)
а какую карту открывают вместе с депо ? в этом банке есть понятие "карта под депозит" ?
или можно самому выбрать любую дебетную, напр. 24/7 ? но в тарифах дебетных карт смотрю , что за снятие личных средств(наверное и тела депо) надо будет комис платить ..
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citramon
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Додано: Суб 15 гру, 2018 14:04
citramon написав: clientage написав:sens
, мне выплачивали на карту, с которой был отрыт депо, дето на 2..3й банк. дн. после открытия.
Понятно, шо макс. (бонусная) ставка в %% будет на самое маленькое тело (на 20К)
а какую карту открывают вместе с депо ? в этом банке есть понятие "карта под депозит" ?
или можно самому выбрать любую дебетную, напр. 24/7 ? но в тарифах дебетных карт смотрю , что за снятие личных средств(наверное и тела депо) надо будет комис платить ..
Нет у них такого понятия как "карта под депозит", с любой можно размещаться. А можно и с текущего счета.
Но если вы принесли налички, например, 100К под открытие депо, то и после закрытия депо вы сможете без комисс снять эти 100К и %%. Это есть в тарифах по любой карте. А обнал безнала идет за 0.8% шоли
Карты идут с условно-бесплатной абонкой (см. таки Тарифы). Советую присмотреться к кобрендовой Водафон, там 1й год без абонки за обслуживание, еще и бонусы для мабилы накопите
Для оборотистых клиентов могут предложить и ВИП-обслуживание
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 15 гру, 2018 14:10
clientage написав: citramon написав: clientage написав:sens
, мне выплачивали на карту, с которой был отрыт депо, дето на 2..3й банк. дн. после открытия.
Понятно, шо макс. (бонусная) ставка в %% будет на самое маленькое тело (на 20К)
а какую карту открывают вместе с депо ? в этом банке есть понятие "карта под депозит" ?
или можно самому выбрать любую дебетную, напр. 24/7 ? но в тарифах дебетных карт смотрю , что за снятие личных средств(наверное и тела депо) надо будет комис платить ..
Нет у них такого понятия как "карта под депозит", с любой можно размещаться. А можно и с текущего счета.
Но если вы принесли налички, например, 100К под открытие депо, то и после закрытия депо вы сможете без комисс снять эти 100К и %%. Это есть в тарифах по любой карте. А обнал безнала идет за 0.8% шоли
Карты идут с условно-бесплатной абонкой (см. таки Тарифы). Советую присмотреться к кобрендовой Водафон, там 1й год без абонки за обслуживание, еще и бонусы для мабилы накопите
Для оборотистых клиентов могут предложить и ВИП-обслуживание
спасибо
а вот еще интересный вопрос
2.3. Не відповідають умовам Акції такі операції:
....
- операції, здійснені з використанням будь-яких інших платіжних карток, крім додаткових карток, емітованих АТ
«ОТП БАНК», відкритих в період проведення Акції.
это получается, что тратить нужно по 1 тыс в месяц с новой карты (відкритої в період проведення Акції) ?
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citramon
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Додано: Суб 15 гру, 2018 14:31
clientage написав:
Для оборотистых клиентов могут предложить и ВИП-обслуживание
Прошли уже те времена, теперь оборотитистым клиентам предлагают интимные переписки с финмоном
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Додано: Суб 15 гру, 2018 14:37
citramon написав:
это получается, что тратить нужно по 1 тыс в месяц с новой карты (відкритої в період проведення Акції) ?
ИМХО, наоборот!
Тратить нуна именно со старой карты -- открытой до размещения депозита
Или можно тратить с новой допки (открытой уже после размещения депо) к старой карте
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 15 гру, 2018 14:52
clientage написав: citramon написав:
это получается, что тратить нужно по 1 тыс в месяц с новой карты (відкритої в період проведення Акції) ?
ИМХО, наоборот!
Тратить нуна именно со старой карты -- открытой до размещения депозита
Или можно тратить с новой допки (открытой уже после размещения депо) к старой карте
а по-моему, исходя из п. 2,3
"2.3. Не відповідають умовам Акції такі операції:
....
-операції, здійснені з використанням будь-яких інших платіжних карток, крім додаткових карток, емітованих АТ
«ОТП БАНК», відкритих в період проведення Акції."
нужно тратить только с "додаткових карток, емітованих АТ
«ОТП БАНК», відкритих в період проведення Акції."
только непонятно , что они вкладввают в понятие "додаткових карток" . действительно ли это допки ...
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citramon
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Додано: Суб 15 гру, 2018 15:08
citramon написав:
а по-моему, исходя из п. 2,3
еще есть п. 2.1.1.2
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 15 гру, 2018 15:08
citramon написав:
а по-моему, исходя из п. 2,3
еще есть п. 2.1.1.2
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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