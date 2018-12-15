"2.1.1.2. здійснити торговельні транзакції за будь-якими картками, емітованими АТ «ОТП БАНК», на загальну суму, що дорівнює 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок) в кожному з чотирьох місяців дії Депозиту або сумарно 5 000,00 (п`ять тисяч гривень 00 копійок) грн. за чотири місяці дії Депозиту, включаючи торговельні транзакції, здійснені за межами України, за виключенням операцій, визначених пунктом 2.3"
clientage написав:sens, мне выплачивали на карту, с которой был отрыт депо, дето на 2..3й банк. дн. после открытия. Понятно, шо макс. (бонусная) ставка в %% будет на самое маленькое тело (на 20К)
а какую карту открывают вместе с депо ? в этом банке есть понятие "карта под депозит" ? или можно самому выбрать любую дебетную, напр. 24/7 ? но в тарифах дебетных карт смотрю , что за снятие личных средств(наверное и тела депо) надо будет комис платить ..
Картка для депозиту немає,все треба робити через відділення. Дивний банк. Безкоштовного в цьому банку нічого немає,продукти дорогі,якість нікудишня.