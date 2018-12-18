RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:20

  clientage написав:
  citramon написав:а по-моему, исходя из п. 2,3

еще есть п. 2.1.1.2 :)

Ага

"2.1.1.2. здійснити торговельні транзакції за будь-якими картками, емітованими АТ «ОТП БАНК», на загальну суму,
що дорівнює 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок) в кожному з чотирьох місяців дії Депозиту або сумарно
5 000,00 (п`ять тисяч гривень 00 копійок) грн. за чотири місяці дії Депозиту, включаючи торговельні транзакції,
здійснені за межами України, за виключенням операцій, визначених пунктом 2.3"

по-дебильному текст написан https://www.otpbank.com.ua/pdf/promo/rules-deposit.pdf
citramon
 
Повідомлень: 468
З нами з: 30.07.13
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:44

  citramon написав:
  clientage написав:sens, мне выплачивали на карту, с которой был отрыт депо, дето на 2..3й банк. дн. после открытия.
Понятно, шо макс. (бонусная) ставка в %% будет на самое маленькое тело (на 20К) :)

а какую карту открывают вместе с депо ? в этом банке есть понятие "карта под депозит" ?
или можно самому выбрать любую дебетную, напр. 24/7 ? но в тарифах дебетных карт смотрю , что за снятие личных средств(наверное и тела депо) надо будет комис платить ..

Картка для депозиту немає,все треба робити через відділення. Дивний банк. Безкоштовного в цьому банку нічого немає,продукти дорогі,якість нікудишня.
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:16

Re: ОТП БАНК

Новый клиент. Как минимально зайти на Новогодний депо? Какую карту взять на Шару...?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 19.02.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:47

  jay2004 написав:Новый клиент. Как минимально зайти на Новогодний депо? Какую карту взять на Шару...?

viewtopic.php?p=4527488#p4527488
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1611
З нами з: 18.09.13
Подякував: 348 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:39

Re: ОТП БАНК

смотрю на них в целях получения повышенного бонуса от минфина
зашел в отделение, после консультаций сказали, что да, можно открывать с текущим, без карт, и это всё будет нашару
если с картой и выполнять условия - то на обслуге и отсутствии КБ потеря той же суммы (с 20к депо)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 385
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:07

Яку картку оформляти безкоштовно вже писав clientage. Відділення не підказало як з 4к грн отримати 500 грн. кишмишу?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2783
З нами з: 18.08.14
Подякував: 163 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 557558559560
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, clk, Ferlakur, melkh, Stargazer212, wolt450, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3319, 3320, 3321
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33202 4094718
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 22:11
clk
Альфа-Банк 1 ... 6537, 6538, 6539
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65383 8115995
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 21:27
Alexey_k9
А-Банк 1 ... 1113, 1114, 1115
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11149 1621941
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 гру, 2018 20:32
melkh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.