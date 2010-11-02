только с кредитных 1 раз в месяц
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:35
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:11
makor06
речь о переводе через п2п, а не о снятии наличных в банкомате.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 22:21
Re: ОТП БАНК
С travel за кредитные со второго месяца бесплатно снятие и p2p один раз в месяц.
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