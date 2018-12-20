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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:35
Kevin написав: IMPRINTER написав: slasva написав:
Подскажите пожалуйста какие тарифы при снятии денег с карт ОТП через Р2Р, неапример с Травел карты?
0 грн.
И с кредитных и с собственных?
только с кредитных 1 раз в месяц
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:11
makor06
речь о переводе через п2п, а не о снятии наличных в банкомате.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 22:21
С travel за кредитные со второго месяца бесплатно снятие и p2p один раз в месяц.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:59
klug
не-а, сказали только, что стоимость обслуживания карты будет ~20 uah/месяц
Тревел?
Водафон не интересен, последние 10+ лет телефон оплачивают..
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Alex_ki
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 03:06
Alex_ki написав:klug
не-а, сказали только, что стоимость обслуживания карты будет ~20 uah/месяц
Тревел?
Водафон не интересен, последние 10+ лет телефон оплачивают..
Цікаво вам платити абонентну плату чи ні - це дійсно цілком ваше рішення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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