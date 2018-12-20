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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 558559560561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:35

  Kevin написав:
  IMPRINTER написав:
  slasva написав:Подскажите пожалуйста какие тарифы при снятии денег с карт ОТП через Р2Р, неапример с Травел карты?


0 грн.


И с кредитных и с собственных?

только с кредитных 1 раз в месяц ;)
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:11

makor06

речь о переводе через п2п, а не о снятии наличных в банкомате.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:21

Re: ОТП БАНК

С travel за кредитные со второго месяца бесплатно снятие и p2p один раз в месяц.
renegade
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:59

klug
не-а, сказали только, что стоимость обслуживания карты будет ~20 uah/месяц
Тревел?
Водафон не интересен, последние 10+ лет телефон оплачивают..
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 03:06

  Alex_ki написав:klug
не-а, сказали только, что стоимость обслуживания карты будет ~20 uah/месяц
Тревел?
Водафон не интересен, последние 10+ лет телефон оплачивают..

Цікаво вам платити абонентну плату чи ні - це дійсно цілком ваше рішення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:57

  Alex_ki написав:klug
не-а, сказали только, что стоимость обслуживания карты будет ~20 uah/месяц
Тревел?

По тревелу сейчас акция: обслуживание бесплатно, если оформить сейчас
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:40

  Son of Sun написав:
  Alex_ki написав:klug
не-а, сказали только, что стоимость обслуживания карты будет ~20 uah/месяц
Тревел?

По тревелу сейчас акция: обслуживание бесплатно, если оформить сейчас

не вижу акции на сайте, можете ссылку дать?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:04

  Son of Sun написав:
  Alex_ki написав:klug
не-а, сказали только, что стоимость обслуживания карты будет ~20 uah/месяц
Тревел?

По тревелу сейчас акция: обслуживание бесплатно, если оформить сейчас

А кредитнве лимиты ОТП нормально дает?
slasva
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