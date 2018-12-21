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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:17
Son of Sun У тревела снятие наличных за рубежом в банкоматах без комиссии и бонусы на тикетс юа.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:44
снятие наличных за рубежом в банкоматах без комиссии - только раз в месяц.
Тикетсом не пользуюсь, т.к. если платить не через них дешевле будет даже с учетом всех бонусов карты (давненько смотрел, может, сейчас что-то изменили).
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:56
Re: ОТП БАНК
Таки да... на сайте авиакомпании покупать получается как минимум не дороже, зато более прозрачно. Вот если бы эти балы/мили можно было конвертить в мили нормальных авиакомпаний
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:02
Хотел уточнить, чтоб воспользоваться акцией по бесплатному обслуживанию по карте Тревел ее нужно оформлять именно в отделении или можно и на сайте?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:20
Нет в цыганской Трэвэл изюма. Аллына пока что выигрывает, если правильно уметь готовить и есть опыт. А первую только под кинотеатры и такси, но реально там не особо насобираешь.
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