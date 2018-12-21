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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 559560561562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:17

Son of Sun У тревела снятие наличных за рубежом в банкоматах без комиссии и бонусы на тикетс юа.
Бухгалтер
 
Повідомлень: 44
З нами з: 12.06.07
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:44

  Бухгалтер написав:Son of Sun У тревела снятие наличных за рубежом в банкоматах без комиссии и бонусы на тикетс юа.

снятие наличных за рубежом в банкоматах без комиссии - только раз в месяц.
Тикетсом не пользуюсь, т.к. если платить не через них дешевле будет даже с учетом всех бонусов карты (давненько смотрел, может, сейчас что-то изменили).
Son of Sun
 
Повідомлень: 302
З нами з: 25.04.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:56

Re: ОТП БАНК

Таки да... на сайте авиакомпании покупать получается как минимум не дороже, зато более прозрачно. Вот если бы эти балы/мили можно было конвертить в мили нормальных авиакомпаний
maxim2014
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 19.09.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:02

  Son of Sun написав:
  Alex_ki написав:klug
не-а, сказали только, что стоимость обслуживания карты будет ~20 uah/месяц
Тревел?

По тревелу сейчас акция: обслуживание бесплатно, если оформить сейчас

Хотел уточнить, чтоб воспользоваться акцией по бесплатному обслуживанию по карте Тревел ее нужно оформлять именно в отделении или можно и на сайте?
slasva
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Повідомлень: 532
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:20

  Son of Sun написав:Оформил, без кр.лимита (не утвердили). Буду пытаться находить изюм в этой карте.
Чем она такая уникальная, может вы подскажете?
Открывал, надеясь, что это полноценная платина, а оказалось, что только убером она расщедрилась. Может, курсы конвертации порадуют, на это тоже расчет.

Нет в цыганской Трэвэл изюма. Аллына пока что выигрывает, если правильно уметь готовить и есть опыт. А первую только под кинотеатры и такси, но реально там не особо насобираешь.
Poleg
 
Повідомлень: 256
З нами з: 23.03.12
Подякував: 37 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:33

  Кочевник написав:Кредитний ліміт дуже неохоче наливають.

Мені відмовили кредліміт в 1000грн,хоча в інших банках дають без проблем. Тас підняв з 4000 до 8000. Картки Отп дорогі та неефективні, банк має одну мету получить максимум прибутку з клієнта
tarasum
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Повідомлень: 77
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:58

tarasum
Це мета кожного банку)
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 510
З нами з: 07.05.13
Подякував: 18 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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