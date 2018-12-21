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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:17
Son of Sun У тревела снятие наличных за рубежом в банкоматах без комиссии и бонусы на тикетс юа.
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Бухгалтер
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:44
Бухгалтер написав:Son of Sun
У тревела снятие наличных за рубежом в банкоматах без комиссии и бонусы на тикетс юа.
снятие наличных за рубежом в банкоматах без комиссии - только раз в месяц.
Тикетсом не пользуюсь, т.к. если платить не через них дешевле будет даже с учетом всех бонусов карты (давненько смотрел, может, сейчас что-то изменили).
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Son of Sun
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:56
Таки да... на сайте авиакомпании покупать получается как минимум не дороже, зато более прозрачно. Вот если бы эти балы/мили можно было конвертить в мили нормальных авиакомпаний
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maxim2014
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:02
Son of Sun написав: Alex_ki написав:klug
не-а, сказали только, что стоимость обслуживания карты будет ~20 uah/месяц
Тревел?
По тревелу сейчас акция: обслуживание бесплатно, если оформить сейчас
Хотел уточнить, чтоб воспользоваться акцией по бесплатному обслуживанию по карте Тревел ее нужно оформлять именно в отделении или можно и на сайте?
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slasva
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:20
Son of Sun написав:
Оформил, без кр.лимита (не утвердили). Буду пытаться находить изюм в этой карте.
Чем она такая уникальная, может вы подскажете?
Открывал, надеясь, что это полноценная платина, а оказалось, что только убером она расщедрилась. Может, курсы конвертации порадуют, на это тоже расчет.
Нет в цыганской Трэвэл изюма. Аллына пока что выигрывает, если правильно уметь готовить и есть опыт. А первую только под кинотеатры и такси, но реально там не особо насобираешь.
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Poleg
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:33
Кочевник написав:
Кредитний ліміт дуже неохоче наливають.
Мені відмовили кредліміт в 1000грн,хоча в інших банках дають без проблем. Тас підняв з 4000 до 8000. Картки Отп дорогі та неефективні, банк має одну мету получить максимум прибутку з клієнта
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tarasum
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:58
tarasum
Це мета кожного банку)
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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