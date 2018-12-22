maxim2014 написав:Таки да... на сайте авиакомпании покупать получается как минимум не дороже, зато более прозрачно. Вот если бы эти балы/мили можно было конвертить в мили нормальных авиакомпаний
Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба. По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают.
Ну не сказал бы что для тех кто не хочет заморачиваться... как-раз все наоборот. Давеча покупал билеты у катарцев. Скайсканер показал самую низкую цену у тикетс. Я туда... 200 шагов при покупке билета... на каждом шаге стараются с тебя содрать 2 шкуры. В итоге секрет низкой цены оказался в невозможности выбрать места. Хочешь место определенное - плати. Докинул стоимость выбора мест - цена выше чем на сайте АК. Как это они ещё и за багаж денег не потребовали - я прям удивился Плюнул, и купил у катарцев на сайте где все прозрачно.
К слову сказать - не одни тикетсы такие, так работают почти все агрегатора
maxim2014 написав:Давеча покупал билеты у катарцев. Скайсканер показал самую низкую цену у тикетс. Я туда... 200 шагов при покупке билета... на каждом шаге стараются с тебя содрать 2 шкуры. В итоге секрет низкой цены оказался в невозможности выбрать места.
Секрет как раз и заключался в том, чтобы купить у тикетсов, а потом по коду выбрать места у катарцев. Но пока действует код от Бильше, то тикетсы все равно проиграют офсайту.
Son of Sun написав:Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба. По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают.
да у вас батенька в голове что-то...
контора львовская, и это украинский продукт на русском домене, как и еще в куче стран... Но выросло с tickets.UA
PS. На русском домене точно такой же ОТП, ааааа!
А про совковость смешно, учитывая количество подобных сервисов в Европе...)
Son of Sun написав:Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба. По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают.
да у вас батенька в голове что-то...
контора львовская, и это украинский продукт на русском домене, как и еще в куче стран... Но выросло с tickets.UA
PS. На русском домене точно такой же ОТП, ааааа!
А про совковость смешно, учитывая количество подобных сервисов в Европе...)
В других сервисах можно найти билеты от 1 евро, а тут лишь МАУ и пр. мусор, и кучей навязанных по дороге к оплате сервисов