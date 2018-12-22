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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 560561562563

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 08:48

ОТП БАНК

Son of Sun написав:
  maxim2014 написав:Таки да... на сайте авиакомпании покупать получается как минимум не дороже, зато более прозрачно. Вот если бы эти балы/мили можно было конвертить в мили нормальных авиакомпаний

Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба.
По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают.

Ну не сказал бы что для тех кто не хочет заморачиваться... как-раз все наоборот.
Давеча покупал билеты у катарцев. Скайсканер показал самую низкую цену у тикетс. Я туда... 200 шагов при покупке билета... на каждом шаге стараются с тебя содрать 2 шкуры. В итоге секрет низкой цены оказался в невозможности выбрать места. Хочешь место определенное - плати. Докинул стоимость выбора мест - цена выше чем на сайте АК. Как это они ещё и за багаж денег не потребовали - я прям удивился :D
Плюнул, и купил у катарцев на сайте где все прозрачно.

К слову сказать - не одни тикетсы такие, так работают почти все агрегатора
maxim2014
 
Повідомлень: 1375
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:32

  maxim2014 написав:Давеча покупал билеты у катарцев. Скайсканер показал самую низкую цену у тикетс. Я туда... 200 шагов при покупке билета... на каждом шаге стараются с тебя содрать 2 шкуры. В итоге секрет низкой цены оказался в невозможности выбрать места.

Секрет как раз и заключался в том, чтобы купить у тикетсов, а потом по коду выбрать места у катарцев. Но пока действует код от Бильше, то тикетсы все равно проиграют офсайту.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:24

  Son of Sun написав:Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба.
По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают.


да у вас батенька в голове что-то...

контора львовская, и это украинский продукт на русском домене, как и еще в куче стран... Но выросло с tickets.UA

PS. На русском домене точно такой же ОТП, ааааа!

А про совковость смешно, учитывая количество подобных сервисов в Европе...)
makor06
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Повідомлень: 1130
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:52

  makor06 написав:
  Son of Sun написав:Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба.
По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают.


да у вас батенька в голове что-то...

контора львовская, и это украинский продукт на русском домене, как и еще в куче стран... Но выросло с tickets.UA

PS. На русском домене точно такой же ОТП, ааааа!

А про совковость смешно, учитывая количество подобных сервисов в Европе...)

В других сервисах можно найти билеты от 1 евро, а тут лишь МАУ и пр. мусор, и кучей навязанных по дороге к оплате сервисов
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:17

Re: ОТП БАНК

Карта Уплата від Отп(доступна тільки Одеса),буде припейд картка Інша від Уплати. Обіцяють бонуси за попередню заявку на сайті. Напевно тоже буде Отп)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 03:31

  Son of Sun написав:В других сервисах можно найти билеты от 1 евро, а тут лишь МАУ и пр. мусор, и кучей навязанных по дороге к оплате сервисов

а можно пример агента у которого лоукостеры без наценки?) и без таких же страховок, смс уведомлений за деньги и сборов в 100 евро за любое дествие с билетом?)

Ну и на тикетсе куча лоукостеров - и визз и райан. Только хз зачем они вам, они в GDS билеты не продают, поэтому у агентов всегда дороже. А так там есть все классики, а не только МАУ...
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:42

...
Востаннє редагувалось Son of Sun в Нед 23 гру, 2018 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:43

  makor06 написав:а можно пример агента у которого лоукостеры без наценки?) и без таких же страховок, смс уведомлений за деньги и сборов в 100 евро за любое дествие с билетом?)

Ну и на тикетсе куча лоукостеров - и визз и райан. Только хз зачем они вам, они в GDS билеты не продают, поэтому у агентов всегда дороже. А так там есть все классики, а не только МАУ...


Пользуюсь агрегаторами, чтобы выяснить оптимальную цену по датам и направлениям, а потом оплачиваю через сайт авиакомпании, где есть мили либо свои бонусы. Примеры: opodo, kayak, kiwi, edreams.
На Tickets юа видел только ryanair из лоукостов, который мне пока не подходит (не удобен).
Son of Sun
 
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  #<1 ... 560561562563
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