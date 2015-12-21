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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 561562563564>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 08:48

ОТП БАНК

Son of Sun написав:
  maxim2014 написав:Таки да... на сайте авиакомпании покупать получается как минимум не дороже, зато более прозрачно. Вот если бы эти балы/мили можно было конвертить в мили нормальных авиакомпаний

Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба.
По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают.

Ну не сказал бы что для тех кто не хочет заморачиваться... как-раз все наоборот.
Давеча покупал билеты у катарцев. Скайсканер показал самую низкую цену у тикетс. Я туда... 200 шагов при покупке билета... на каждом шаге стараются с тебя содрать 2 шкуры. В итоге секрет низкой цены оказался в невозможности выбрать места. Хочешь место определенное - плати. Докинул стоимость выбора мест - цена выше чем на сайте АК. Как это они ещё и за багаж денег не потребовали - я прям удивился :D
Плюнул, и купил у катарцев на сайте где все прозрачно.

К слову сказать - не одни тикетсы такие, так работают почти все агрегатора
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 10:32

  maxim2014 написав:Давеча покупал билеты у катарцев. Скайсканер показал самую низкую цену у тикетс. Я туда... 200 шагов при покупке билета... на каждом шаге стараются с тебя содрать 2 шкуры. В итоге секрет низкой цены оказался в невозможности выбрать места.

Секрет как раз и заключался в том, чтобы купить у тикетсов, а потом по коду выбрать места у катарцев. Но пока действует код от Бильше, то тикетсы все равно проиграют офсайту.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:24

  Son of Sun написав:Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба.
По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают.


да у вас батенька в голове что-то...

контора львовская, и это украинский продукт на русском домене, как и еще в куче стран... Но выросло с tickets.UA

PS. На русском домене точно такой же ОТП, ааааа!

А про совковость смешно, учитывая количество подобных сервисов в Европе...)
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:52

  makor06 написав:
  Son of Sun написав:Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба.
По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают.


да у вас батенька в голове что-то...

контора львовская, и это украинский продукт на русском домене, как и еще в куче стран... Но выросло с tickets.UA

PS. На русском домене точно такой же ОТП, ааааа!

А про совковость смешно, учитывая количество подобных сервисов в Европе...)

В других сервисах можно найти билеты от 1 евро, а тут лишь МАУ и пр. мусор, и кучей навязанных по дороге к оплате сервисов
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 23:17

Re: ОТП БАНК

Карта Уплата від Отп(доступна тільки Одеса),буде припейд картка Інша від Уплати. Обіцяють бонуси за попередню заявку на сайті. Напевно тоже буде Отп)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 03:31

  Son of Sun написав:В других сервисах можно найти билеты от 1 евро, а тут лишь МАУ и пр. мусор, и кучей навязанных по дороге к оплате сервисов

а можно пример агента у которого лоукостеры без наценки?) и без таких же страховок, смс уведомлений за деньги и сборов в 100 евро за любое дествие с билетом?)

Ну и на тикетсе куча лоукостеров - и визз и райан. Только хз зачем они вам, они в GDS билеты не продают, поэтому у агентов всегда дороже. А так там есть все классики, а не только МАУ...
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:42

...
Востаннє редагувалось Son of Sun в Нед 23 гру, 2018 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:43

  makor06 написав:а можно пример агента у которого лоукостеры без наценки?) и без таких же страховок, смс уведомлений за деньги и сборов в 100 евро за любое дествие с билетом?)

Ну и на тикетсе куча лоукостеров - и визз и райан. Только хз зачем они вам, они в GDS билеты не продают, поэтому у агентов всегда дороже. А так там есть все классики, а не только МАУ...


Пользуюсь агрегаторами, чтобы выяснить оптимальную цену по датам и направлениям, а потом оплачиваю через сайт авиакомпании, где есть мили либо свои бонусы. Примеры: opodo, kayak, kiwi, edreams.
На Tickets юа видел только ryanair из лоукостов, который мне пока не подходит (не удобен).
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:12

  Poleg написав:
  Son of Sun написав:Оформил, без кр.лимита (не утвердили). Буду пытаться находить изюм в этой карте.
Чем она такая уникальная, может вы подскажете?
Открывал, надеясь, что это полноценная платина, а оказалось, что только убером она расщедрилась. Может, курсы конвертации порадуют, на это тоже расчет.

Нет в цыганской Трэвэл изюма. Аллына пока что выигрывает, если правильно уметь готовить и есть опыт. А первую только под кинотеатры и такси, но реально там не особо насобираешь.


Пффф.... Якраз все з точністю до навпаки. Тікетс цигана дає прикурити гівняному огризку від Алли по всіх параметрах. Навіть для оленів 25 грн у місяць абонки (20 грн абонка+5 грн смс) vs 150 грн/місяць у Алли, і 1% чистими фантиками за всі покупки у ТСП і інтернеті як за дебетні, так і за кредитні кошти значно краще ніж 5%, зате з тонною обмежень по списку МСС, і з такими ж жорсткими обмеженнями на відшкодування по певному типу МСС.
Тому ситуація "наколядував бонусів - купив квиток" в 100 крат краще "вечером деньги - утром стулья, и не факт, что мы еще их тебе отдадим :mrgreen: "

  tarasum написав:
  Кочевник написав:Кредитний ліміт дуже неохоче наливають.

Мені відмовили кредліміт в 1000грн,хоча в інших банках дають без проблем. Тас підняв з 4000 до 8000. Картки Отп дорогі та неефективні, банк має одну мету получить максимум прибутку з клієнта

Вмієте Ви підняти настрій на вихідних! :mrgreen:
Так недолуго наїжджати на одну з найкращих ко-бренд карт на ринку - это надо уметь! А якщо так? :P
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 21:13

tarasum
Это не ОТП скорее всего - банк-эмитент поддерживает Garmin Pay , Apple & Google Pay - у ОТП нет Apple Pay.
Batarejkin
 
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