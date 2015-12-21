Додано: Суб 22 гру, 2018 08:48

Son of Sun написав: maxim2014 написав: Таки да... на сайте авиакомпании покупать получается как минимум не дороже, зато более прозрачно. Вот если бы эти балы/мили можно было конвертить в мили нормальных авиакомпаний Таки да... на сайте авиакомпании покупать получается как минимум не дороже, зато более прозрачно. Вот если бы эти балы/мили можно было конвертить в мили нормальных авиакомпаний

Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба.

По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают. Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба.По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают.

Ну не сказал бы что для тех кто не хочет заморачиваться... как-раз все наоборот.Давеча покупал билеты у катарцев. Скайсканер показал самую низкую цену у тикетс. Я туда... 200 шагов при покупке билета... на каждом шаге стараются с тебя содрать 2 шкуры. В итоге секрет низкой цены оказался в невозможности выбрать места. Хочешь место определенное - плати. Докинул стоимость выбора мест - цена выше чем на сайте АК. Как это они ещё и за багаж денег не потребовали - я прям удивилсяПлюнул, и купил у катарцев на сайте где все прозрачно.К слову сказать - не одни тикетсы такие, так работают почти все агрегатора