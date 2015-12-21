maxim2014 написав:Таки да... на сайте авиакомпании покупать получается как минимум не дороже, зато более прозрачно. Вот если бы эти балы/мили можно было конвертить в мили нормальных авиакомпаний
Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба. По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают.
Ну не сказал бы что для тех кто не хочет заморачиваться... как-раз все наоборот. Давеча покупал билеты у катарцев. Скайсканер показал самую низкую цену у тикетс. Я туда... 200 шагов при покупке билета... на каждом шаге стараются с тебя содрать 2 шкуры. В итоге секрет низкой цены оказался в невозможности выбрать места. Хочешь место определенное - плати. Докинул стоимость выбора мест - цена выше чем на сайте АК. Как это они ещё и за багаж денег не потребовали - я прям удивился Плюнул, и купил у катарцев на сайте где все прозрачно.
К слову сказать - не одни тикетсы такие, так работают почти все агрегатора
maxim2014 написав:Давеча покупал билеты у катарцев. Скайсканер показал самую низкую цену у тикетс. Я туда... 200 шагов при покупке билета... на каждом шаге стараются с тебя содрать 2 шкуры. В итоге секрет низкой цены оказался в невозможности выбрать места.
Секрет как раз и заключался в том, чтобы купить у тикетсов, а потом по коду выбрать места у катарцев. Но пока действует код от Бильше, то тикетсы все равно проиграют офсайту.
Son of Sun написав:Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба. По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают.
да у вас батенька в голове что-то...
контора львовская, и это украинский продукт на русском домене, как и еще в куче стран... Но выросло с tickets.UA
PS. На русском домене точно такой же ОТП, ааааа!
А про совковость смешно, учитывая количество подобных сервисов в Европе...)
Son of Sun написав:Косвенно определил, что этот тикетс - прокладка из восточной дружественной территории, которая регулярно засылает гумконвои - на их домене абсолютно такая же служба. По билетам: там нет визза, у которого цены часто самые вкусные. Как по мне, совковый сервис для тех, кто особо не заморачивается и склонен потреблять, что дают.
да у вас батенька в голове что-то...
контора львовская, и это украинский продукт на русском домене, как и еще в куче стран... Но выросло с tickets.UA
PS. На русском домене точно такой же ОТП, ааааа!
А про совковость смешно, учитывая количество подобных сервисов в Европе...)
В других сервисах можно найти билеты от 1 евро, а тут лишь МАУ и пр. мусор, и кучей навязанных по дороге к оплате сервисов
makor06 написав:а можно пример агента у которого лоукостеры без наценки?) и без таких же страховок, смс уведомлений за деньги и сборов в 100 евро за любое дествие с билетом?)
Ну и на тикетсе куча лоукостеров - и визз и райан. Только хз зачем они вам, они в GDS билеты не продают, поэтому у агентов всегда дороже. А так там есть все классики, а не только МАУ...
Пользуюсь агрегаторами, чтобы выяснить оптимальную цену по датам и направлениям, а потом оплачиваю через сайт авиакомпании, где есть мили либо свои бонусы. Примеры: opodo, kayak, kiwi, edreams. На Tickets юа видел только ryanair из лоукостов, который мне пока не подходит (не удобен).
Son of Sun написав:Оформил, без кр.лимита (не утвердили). Буду пытаться находить изюм в этой карте. Чем она такая уникальная, может вы подскажете? Открывал, надеясь, что это полноценная платина, а оказалось, что только убером она расщедрилась. Может, курсы конвертации порадуют, на это тоже расчет.
Нет в цыганской Трэвэл изюма. Аллына пока что выигрывает, если правильно уметь готовить и есть опыт. А первую только под кинотеатры и такси, но реально там не особо насобираешь.
Пффф.... Якраз все з точністю до навпаки. Тікетс цигана дає прикурити гівняному огризку від Алли по всіх параметрах. Навіть для оленів 25 грн у місяць абонки (20 грн абонка+5 грн смс) vs 150 грн/місяць у Алли, і 1% чистими фантиками за всі покупки у ТСП і інтернеті як за дебетні, так і за кредитні кошти значно краще ніж 5%, зате з тонною обмежень по списку МСС, і з такими ж жорсткими обмеженнями на відшкодування по певному типу МСС. Тому ситуація "наколядував бонусів - купив квиток" в 100 крат краще "вечером деньги - утром стулья, и не факт, что мы еще их тебе отдадим "
tarasum написав:
Кочевник написав:Кредитний ліміт дуже неохоче наливають.
Мені відмовили кредліміт в 1000грн,хоча в інших банках дають без проблем. Тас підняв з 4000 до 8000. Картки Отп дорогі та неефективні, банк має одну мету получить максимум прибутку з клієнта
Вмієте Ви підняти настрій на вихідних! Так недолуго наїжджати на одну з найкращих ко-бренд карт на ринку - это надо уметь! А якщо так?