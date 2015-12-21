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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 561562563564

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:14

Re: ОТП БАНК

Коллеги, а как сюда зайти правильно на отэтот модный депо? Готов по 1к в месяц за комуналь платить, хотелось бы с КБ. Какую карту лучше открыть минимально затратную?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:44

Re: ОТП БАНК

Понял, что есть 3 более-менее годных карты:
1) 24/7,
2) tickets travel,
3) vodafone.

Пройдёт ли оплата комунали по акции? Где есть КБ из этих карт хоть какой-то? И какая из них подешевле выйдет?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:58

  kreuz написав:Понял, что есть 3 более-менее годных карты:
1) 24/7,
2) tickets travel,
3) vodafone.

Пройдёт ли оплата комунали по акции? Где есть КБ из этих карт хоть какой-то? И какая из них подешевле выйдет?

Вы просите, чтобы за вас прочитали тарифы и их пересказали (касается и других веток).
Оформил неделю назад tickets travel бесплатно (акционно). За комуналку по ней нет КБ. Нюанс: данная "платина" ограничена только -50% по уберу из и в аеропорт.
Son of Sun
 
Повідомлень: 313
З нами з: 25.04.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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  #<1 ... 561562563564
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