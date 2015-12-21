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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 22:14
Re: ОТП БАНК
Коллеги, а как сюда зайти правильно на отэтот модный депо? Готов по 1к в месяц за комуналь платить, хотелось бы с КБ. Какую карту лучше открыть минимально затратную?
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Додано: Нед 23 гру, 2018 23:44
Re: ОТП БАНК
Понял, что есть 3 более-менее годных карты:
1) 24/7,
2) tickets travel,
3) vodafone.
Пройдёт ли оплата комунали по акции? Где есть КБ из этих карт хоть какой-то? И какая из них подешевле выйдет?
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Додано: Нед 23 гру, 2018 23:58
Вы просите, чтобы за вас прочитали тарифы и их пересказали (касается и других веток).
Оформил неделю назад tickets travel бесплатно (акционно). За комуналку по ней нет КБ. Нюанс: данная "платина" ограничена только -50% по уберу из и в аеропорт.
Додано: Пон 24 гру, 2018 00:27
Re: ОТП БАНК
А что вам ещё не хватает?
Додано: Пон 24 гру, 2018 00:57
Нахрена молоти язиком про те, що не шариш? За усі покупки є кешбек, як за кредитні, так і за дебетні... Гучний кашель Лаврова....
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