RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 561562563564

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:14

Re: ОТП БАНК

Коллеги, а как сюда зайти правильно на отэтот модный депо? Готов по 1к в месяц за комуналь платить, хотелось бы с КБ. Какую карту лучше открыть минимально затратную?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1178
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:44

Re: ОТП БАНК

Понял, что есть 3 более-менее годных карты:
1) 24/7,
2) tickets travel,
3) vodafone.

Пройдёт ли оплата комунали по акции? Где есть КБ из этих карт хоть какой-то? И какая из них подешевле выйдет?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1178
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:58

  kreuz написав:Понял, что есть 3 более-менее годных карты:
1) 24/7,
2) tickets travel,
3) vodafone.

Пройдёт ли оплата комунали по акции? Где есть КБ из этих карт хоть какой-то? И какая из них подешевле выйдет?

Вы просите, чтобы за вас прочитали тарифы и их пересказали (касается и других веток).
Оформил неделю назад tickets travel бесплатно (акционно). За комуналку по ней нет КБ. Нюанс: данная "платина" ограничена только -50% по уберу из и в аеропорт.
Son of Sun
 
Повідомлень: 316
З нами з: 25.04.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:27

Re: ОТП БАНК

А что вам ещё не хватает?
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 00:57

  Son of Sun написав:Вы просите, чтобы за вас прочитали тарифы и их пересказали (касается и других веток).
Оформил неделю назад tickets travel бесплатно (акционно). За комуналку по ней нет КБ. Нюанс: данная "платина" ограничена только -50% по уберу из и в аеропорт.


Нахрена молоти язиком про те, що не шариш? За усі покупки є кешбек, як за кредитні, так і за дебетні... Гучний кашель Лаврова....
Nighthawk
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 17.07.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 08:34

  Nighthawk написав:
  Son of Sun написав:Вы просите, чтобы за вас прочитали тарифы и их пересказали (касается и других веток).
Оформил неделю назад tickets travel бесплатно (акционно). За комуналку по ней нет КБ. Нюанс: данная "платина" ограничена только -50% по уберу из и в аеропорт.


Нахрена молоти язиком про те, що не шариш? За усі покупки є кешбек, як за кредитні, так і за дебетні... Гучний кашель Лаврова....

А куди цей КБ можно пристроїти, лише на tickets чи ні? І щодо акційного оформлення, про це хіба є де прочитати? Тож, безкоштовно лише випуск чи перший рік без абонок і СМС?

Розумію, що прошу багато, проте мене більше цікавить практичний досвід, а не тарифи як такі. Тож, кому є чим, діліться, будьте ласкаві. Тим більше, що є багато непублічних або важко зрозумілих умов. Дякую наперед.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1178
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:01

  kreuz написав:А куди цей КБ можно пристроїти, лише на tickets чи ні? І щодо акційного оформлення, про це хіба є де прочитати? Тож, безкоштовно лише випуск чи перший рік без абонок і СМС?

Розумію, що прошу багато, проте мене більше цікавить практичний досвід, а не тарифи як такі. Тож, кому є чим, діліться, будьте ласкаві. Тим більше, що є багато непублічних або важко зрозумілих умов. Дякую наперед.

За КБ не скажу точно, на сайті нечітко написано про них, у відділенні казали, що на тікетсах можна їх зкормлювати замість грошей, але хоч одна гривня має бути сплачена реальними грошима. Як буде на практиці - побачу, напишу.

З приводу акційного відкриття. На сайті також не побачив нічого подібного, може, це лише ініціатива саме якогось відділення щоб план виконати. Мені запропонували, я погодився, на даний момент абон.плату не зняли, але сказали, що банк має право змінювати тарифи (як і всі банки). Якщо введуть її, то ці картки закрию.

Писав про те, що ви просите прочитати за вас тарифи, коли ви питали (по моно, зокрема) все те, що досить чітко в них розписано. Без образ. Форум і є місце обміном досвідом, тому запитуйте :).
Son of Sun
 
Повідомлень: 316
З нами з: 25.04.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 561562563564
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ishvara і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1117, 1118, 1119
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11188 1627320
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 09:40
Ferlakur
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 27, 28, 29
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
285 52057
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 07:07
lubopytnaya
Альфа-Банк 1 ... 6565, 6566, 6567
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65668 8139812
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 06:44
sola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.