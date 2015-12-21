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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 22:14
Re: ОТП БАНК
Коллеги, а как сюда зайти правильно на отэтот модный депо? Готов по 1к в месяц за комуналь платить, хотелось бы с КБ. Какую карту лучше открыть минимально затратную?
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Додано: Нед 23 гру, 2018 23:44
Re: ОТП БАНК
Понял, что есть 3 более-менее годных карты:
1) 24/7,
2) tickets travel,
3) vodafone.
Пройдёт ли оплата комунали по акции? Где есть КБ из этих карт хоть какой-то? И какая из них подешевле выйдет?
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Додано: Нед 23 гру, 2018 23:58
Вы просите, чтобы за вас прочитали тарифы и их пересказали (касается и других веток).
Оформил неделю назад tickets travel бесплатно (акционно). За комуналку по ней нет КБ. Нюанс: данная "платина" ограничена только -50% по уберу из и в аеропорт.
Додано: Пон 24 гру, 2018 00:27
Re: ОТП БАНК
А что вам ещё не хватает?
Додано: Пон 24 гру, 2018 08:34
А куди цей КБ можно пристроїти, лише на tickets чи ні? І щодо акційного оформлення, про це хіба є де прочитати? Тож, безкоштовно лише випуск чи перший рік без абонок і СМС?
Розумію, що прошу багато, проте мене більше цікавить практичний досвід, а не тарифи як такі. Тож, кому є чим, діліться, будьте ласкаві. Тим більше, що є багато непублічних або важко зрозумілих умов. Дякую наперед.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 10:01
За КБ не скажу точно, на сайті нечітко написано про них, у відділенні казали, що на тікетсах можна їх зкормлювати замість грошей, але хоч одна гривня має бути сплачена реальними грошима. Як буде на практиці - побачу, напишу.
З приводу акційного відкриття. На сайті також не побачив нічого подібного, може, це лише ініціатива саме якогось відділення щоб план виконати. Мені запропонували, я погодився, на даний момент абон.плату не зняли, але сказали, що банк має право змінювати тарифи (як і всі банки). Якщо введуть її, то ці картки закрию.
Писав про те, що ви просите прочитати за вас тарифи, коли ви питали (по моно, зокрема) все те, що досить чітко в них розписано. Без образ. Форум і є місце обміном досвідом, тому запитуйте .
Додано: Пон 24 гру, 2018 14:47
Додано: Пон 24 гру, 2018 15:56
Кешбек виключно на тікетсах, див. пункт "ОТП Бонус" у меню користувача. Оплатити можна до 99% вартості квитків на автобуси, поїзди, авіа, і до 30% вартості проживання у готелях. Звісно, що ціни на тікетсах будуть вище, ніж на сайті УЗ (стандартна комісія 20 чи 30 грн "згори"), по авіа - як пощастить, але як правило, теж на 5% вище ніж на сайті авіакомпанії, але яке це має значення, якщо платите не живі гроші, а бонуси?
У мене особисто є повно зауважень і претензій до функціоналу сайту Tickets.ua (укроІТ сервісЪ у всій своїй красі ), але якщо по карті великий оборот, і ти часто подорожуєш - це уже не важливо.
P.S. Квитки МАУ найдешевше брати напряму на сайті а/к - бо тільки у них можна купити квитки з багажем по промо-тарифу. Усім іншим агрегаторам МАУ "толкає" безбагажні тарифи+15 у.о. комісії (такі правила у а/к). А от Люфтганза і Австрійські на середньомагістральні маршрути надають Тікетсу багажні тарифи по адекватних цінах, їх можна брати і там. Плюс захист від DCC і подвійної конвертації...
Взагалі, якщо йде мова про авіаквитки, то львів"янам, киянам і дніпровцям наполегливо рекомендую звертати увагу на "Віа Київ" - там квитки можна забронювати онлайн, оплата на жаль, лише кешем, але ціни можуть бути цікавіші ніж у тікетсів. І фіксація курсу по міжбанку, а не по середньостельовому.... Плюс мокра печатка для відрядження, а не ПДФ з розмазаною картинкою, як у Тікетсів...
Востаннє редагувалось Nighthawk в Пон 24 гру, 2018 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 гру, 2018 15:59
Re: ОТП БАНК
У Apple жёсткий NDA , и я не думаю что ОТП будет рассказывать какой-то финкомпании о своих планах. А те будут выкладывать это .
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