Nighthawk написав:

Кешбек виключно на тікетсах, див. пункт "ОТП Бонус" у меню користувача. Оплатити можна до 99% вартості квитків на автобуси, поїзди, авіа, і до 30% вартості проживання у готелях. Звісно, що ціни на тікетсах будуть вище, ніж на сайті УЗ (стандартна комісія 20 чи 30 грн "згори"), по авіа - як пощастить, але як правило, теж на 5% вище ніж на сайті авіакомпанії, але яке це має значення, якщо платите не живі гроші, а бонуси?У мене особисто є повно зауважень і претензій до функціоналу сайту Tickets.ua (укроІТ сервісЪ у всій своїй красі), але якщо по карті великий оборот, і ти часто подорожуєш - це уже не важливо.P.S. Квитки МАУ найдешевше брати напряму на сайті а/к - бо тільки у них можна купити квитки з багажем по промо-тарифу. Усім іншим агрегаторам МАУ "толкає" безбагажні тарифи+15 у.о. комісії (такі правила у а/к). А от Люфтганза і Австрійські на середньомагістральні маршрути надають Тікетсу багажні тарифи по адекватних цінах, їх можна брати і там. Плюс захист від DCC і подвійної конвертації...Взагалі, якщо йде мова про авіаквитки, то львів"янам, киянам і дніпровцям наполегливо рекомендую звертати увагу на "Віа Київ" - там квитки можна забронювати онлайн, оплата на жаль, лише кешем, але ціни можуть бути цікавіші ніж у тікетсів. І фіксація курсу по міжбанку, а не по середньостельовому.... Плюс мокра печатка для відрядження, а не ПДФ з розмазаною картинкою, як у Тікетсів...