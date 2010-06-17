Додано: Вів 25 гру, 2018 17:33

Подскажите по Акционному депо. К примеру на 01.12 на остатках было около 200 тыс. Завёл в связи с ВП, так спокойней было. На 14.12 осталось около 50 тыс. Поэтому Акционный не открывал, новых денег должно было быть 200+20. Но после первого января, всё таки планирую открыть. Как будут считать новые деньги? С 01.12 т.е. 200+20 или всё таки с 01.01 50+20?

Спасибо.

Востаннє редагувалось Фантом в Вів 25 гру, 2018 18:29, всього редагувалось 1 раз.

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