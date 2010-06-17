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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 562563564565

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:19

  Nighthawk написав:Кешбек виключно на тікетсах, див. пункт "ОТП Бонус" у меню користувача. Оплатити можна до 99% вартості квитків на автобуси, поїзди, авіа, і до 30% вартості проживання у готелях. Звісно, що ціни на тікетсах будуть вище, ніж на сайті УЗ (стандартна комісія 20 чи 30 грн "згори"), по авіа - як пощастить, але як правило, теж на 5% вище ніж на сайті авіакомпанії, але яке це має значення, якщо платите не живі гроші, а бонуси?
У мене особисто є повно зауважень і претензій до функціоналу сайту Tickets.ua (укроІТ сервісЪ у всій своїй красі :mrgreen:), але якщо по карті великий оборот, і ти часто подорожуєш - це уже не важливо.

P.S. Квитки МАУ найдешевше брати напряму на сайті а/к - бо тільки у них можна купити квитки з багажем по промо-тарифу. Усім іншим агрегаторам МАУ "толкає" безбагажні тарифи+15 у.о. комісії (такі правила у а/к). А от Люфтганза і Австрійські на середньомагістральні маршрути надають Тікетсу багажні тарифи по адекватних цінах, їх можна брати і там. Плюс захист від DCC і подвійної конвертації...
Взагалі, якщо йде мова про авіаквитки, то львів"янам, киянам і дніпровцям наполегливо рекомендую звертати увагу на "Віа Київ" - там квитки можна забронювати онлайн, оплата на жаль, лише кешем, але ціни можуть бути цікавіші ніж у тікетсів. І фіксація курсу по міжбанку, а не по середньостельовому.... Плюс мокра печатка для відрядження, а не ПДФ з розмазаною картинкою, як у Тікетсів...


На тикетсах с агрегатора одни цены, напрямую в анонимной вкладке другие. Найти дешевле сайта авиакомпании можно, а пока была акция с Визой то тем более. Я купил десятка 2 билетов за 150 грн на рейс МАУ который стоил 500 грн.

У тикетсов нет 15 долл комиссии - они подписали договор, но тариф да, часто безбагажный только, если не глюк. Но в глобальной системе есть все тарифы, вопрос в их обработке тикетсами, которые отображают только самый дешевый.
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:33

Re: ОТП БАНК

Подскажите по Акционному депо. К примеру на 01.12 на остатках было около 200 тыс. Завёл в связи с ВП, так спокойней было. На 14.12 осталось около 50 тыс. Поэтому Акционный не открывал, новых денег должно было быть 200+20. Но после первого января, всё таки планирую открыть. Как будут считать новые деньги? С 01.12 т.е. 200+20 или всё таки с 01.01 50+20?
Спасибо.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 25 гру, 2018 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:59

  Фантом написав:Подскажите по Акционному депо. К примеру на 01.12 на остатках было около 200 тыс. Завёл в связи с ВП, так спокойней было. На 14.12 осталось около 50 тыс. Поэтому Акционный не открывал, новых денег должно было быть 200+20. Но после первого января, всё таки планирую открыть. Как будут считать новые деньги? За 01.12 т.е. 200+20 или всё таки с 01.01 50+20?
Спасибо.

По НГ-акционному остатки под январское размещение оцениваются на 23:59 31.12.2018р., т.е. 50+20. ИМХо :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:28

  clientage написав:По НГ-акционному остатки под январское размещение оцениваются на 23:59 31.12.2018р., т.е. 50+20. ИМХо :)

Благодарочка. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:34

Re: ОТП БАНК

Панове,
вопрос по акционному депо, там где 500 грн дают бонуса:
можно ли открыть несколько таких депо по 20000 грн и за каждый получить бонус?
клиентом ОТП пока не являюсь
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:15

  Andey написав:Панове,
вопрос по акционному депо, там где 500 грн дают бонуса:
можно ли открыть несколько таких депо по 20000 грн и за каждый получить бонус?
клиентом ОТП пока не являюсь

2.1.1.5. У разі оформлення потенційним учасником Акції декількох Депозитів, що відповідають умовам,визначених у п. 2.1.1.1., потенційний учасник Акції може отримати лише один Подарунок, визначений у п. 3. цих Правил, за виключенням випадків, коли між датами оформлення Депозитів пройшло не менше 31 календарного дня.

https://www.otpbank.com.ua/pdf/promo/rules-deposit.pdf
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:12

  Andey написав:Панове,
вопрос по акционному депо, там где 500 грн дают бонуса:
можно ли открыть несколько таких депо по 20000 грн и за каждый получить бонус?
клиентом ОТП пока не являюсь

500 грн дают при открытии акционных депозитов в двух (и более) РАЗНЫХ банках.
Но не за каждый депозит 500 грн, а итого 500 грн за два и более банков.
Сумма вкладов роли не играет, но в каждом банке своя минимальная сумма для открытия акционного депозита.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:26

  lubopytnaya написав:
  Andey написав:Панове,
вопрос по акционному депо, там где 500 грн дают бонуса:
можно ли открыть несколько таких депо по 20000 грн и за каждый получить бонус?
клиентом ОТП пока не являюсь

500 грн дают при открытии акционных депозитов в двух (и более) РАЗНЫХ банках.
Но не за каждый депозит 500 грн, а итого 500 грн за два и более банков.
Сумма вкладов роли не играет, но в каждом банке своя минимальная сумма для открытия акционного депозита.

В ОТП есть свой Акционный депо (4мес под 12%, от 20К), за который дают +500грн, но если не сделать в каждом мес операций в ТСС на 1000грн, то снижают ставку до 9%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:40

  clientage написав:В ОТП есть свой Акционный депо (4мес под 12%, от 20К), за который дают +500грн, но если не сделать в каждом мес операций в ТСС на 1000грн, то снижают ставку до 9%

Аааа, понятно. На Минфине тоже добавляют +500грн при открытии акционного депозита в двух разных банках :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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