Nighthawk написав:Кешбек виключно на тікетсах, див. пункт "ОТП Бонус" у меню користувача. Оплатити можна до 99% вартості квитків на автобуси, поїзди, авіа, і до 30% вартості проживання у готелях. Звісно, що ціни на тікетсах будуть вище, ніж на сайті УЗ (стандартна комісія 20 чи 30 грн "згори"), по авіа - як пощастить, але як правило, теж на 5% вище ніж на сайті авіакомпанії, але яке це має значення, якщо платите не живі гроші, а бонуси? У мене особисто є повно зауважень і претензій до функціоналу сайту Tickets.ua (укроІТ сервісЪ у всій своїй красі ), але якщо по карті великий оборот, і ти часто подорожуєш - це уже не важливо.
P.S. Квитки МАУ найдешевше брати напряму на сайті а/к - бо тільки у них можна купити квитки з багажем по промо-тарифу. Усім іншим агрегаторам МАУ "толкає" безбагажні тарифи+15 у.о. комісії (такі правила у а/к). А от Люфтганза і Австрійські на середньомагістральні маршрути надають Тікетсу багажні тарифи по адекватних цінах, їх можна брати і там. Плюс захист від DCC і подвійної конвертації... Взагалі, якщо йде мова про авіаквитки, то львів"янам, киянам і дніпровцям наполегливо рекомендую звертати увагу на "Віа Київ" - там квитки можна забронювати онлайн, оплата на жаль, лише кешем, але ціни можуть бути цікавіші ніж у тікетсів. І фіксація курсу по міжбанку, а не по середньостельовому.... Плюс мокра печатка для відрядження, а не ПДФ з розмазаною картинкою, як у Тікетсів...
На тикетсах с агрегатора одни цены, напрямую в анонимной вкладке другие. Найти дешевле сайта авиакомпании можно, а пока была акция с Визой то тем более. Я купил десятка 2 билетов за 150 грн на рейс МАУ который стоил 500 грн.
У тикетсов нет 15 долл комиссии - они подписали договор, но тариф да, часто безбагажный только, если не глюк. Но в глобальной системе есть все тарифы, вопрос в их обработке тикетсами, которые отображают только самый дешевый.
Подскажите по Акционному депо. К примеру на 01.12 на остатках было около 200 тыс. Завёл в связи с ВП, так спокойней было. На 14.12 осталось около 50 тыс. Поэтому Акционный не открывал, новых денег должно было быть 200+20. Но после первого января, всё таки планирую открыть. Как будут считать новые деньги? С 01.12 т.е. 200+20 или всё таки с 01.01 50+20? Спасибо.
Востаннє редагувалось Фантом в Вів 25 гру, 2018 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Фантом написав:Подскажите по Акционному депо. К примеру на 01.12 на остатках было около 200 тыс. Завёл в связи с ВП, так спокойней было. На 14.12 осталось около 50 тыс. Поэтому Акционный не открывал, новых денег должно было быть 200+20. Но после первого января, всё таки планирую открыть. Как будут считать новые деньги? За 01.12 т.е. 200+20 или всё таки с 01.01 50+20? Спасибо.
По НГ-акционному остатки под январское размещение оцениваются на 23:59 31.12.2018р., т.е. 50+20. ИМХо
Andey написав:Панове, вопрос по акционному депо, там где 500 грн дают бонуса: можно ли открыть несколько таких депо по 20000 грн и за каждый получить бонус? клиентом ОТП пока не являюсь
2.1.1.5. У разі оформлення потенційним учасником Акції декількох Депозитів, що відповідають умовам,визначених у п. 2.1.1.1., потенційний учасник Акції може отримати лише один Подарунок, визначений у п. 3. цих Правил, за виключенням випадків, коли між датами оформлення Депозитів пройшло не менше 31 календарного дня.
Andey написав:Панове, вопрос по акционному депо, там где 500 грн дают бонуса: можно ли открыть несколько таких депо по 20000 грн и за каждый получить бонус? клиентом ОТП пока не являюсь
500 грн дают при открытии акционных депозитов в двух (и более) РАЗНЫХ банках. Но не за каждый депозит 500 грн, а итого 500 грн за два и более банков. Сумма вкладов роли не играет, но в каждом банке своя минимальная сумма для открытия акционного депозита.
Andey написав:Панове, вопрос по акционному депо, там где 500 грн дают бонуса: можно ли открыть несколько таких депо по 20000 грн и за каждый получить бонус? клиентом ОТП пока не являюсь
500 грн дают при открытии акционных депозитов в двух (и более) РАЗНЫХ банках. Но не за каждый депозит 500 грн, а итого 500 грн за два и более банков. Сумма вкладов роли не играет, но в каждом банке своя минимальная сумма для открытия акционного депозита.
В ОТП есть свой Акционный депо (4мес под 12%, от 20К), за который дают +500грн, но если не сделать в каждом мес операций в ТСС на 1000грн, то снижают ставку до 9%