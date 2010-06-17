Мне как новому клиенту оформили один общий договор на текущий и депо этот акционный. Это нормально вообще? И пополнял 2620, а с него уже безналом и без квитанций на депо, стрёмно... Договор на карту при её получении будем оформлять, трэвэл тикетс, даром по акционному тарифу. Спасибо всем за советы.
Кстати, почитал условия (перечня МСС нет, но некошерные только откровенные переводы, р2р etc.), вроде нет проблем делать оплату коммуналки для выполнения условий акций. За это похоже даже 1% будут КБ начислять. Будем проверять, опыта ведь ни у кого нет ещё с этим депо как я понимаю.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Andey написав:Панове, вопрос по акционному депо, там где 500 грн дают бонуса: можно ли открыть несколько таких депо по 20000 грн и за каждый получить бонус? клиентом ОТП пока не являюсь
500 грн дают при открытии акционных депозитов в двух (и более) РАЗНЫХ банках. Но не за каждый депозит 500 грн, а итого 500 грн за два и более банков. Сумма вкладов роли не играет, но в каждом банке своя минимальная сумма для открытия акционного депозита.
Подскажите, а где такое написано, первый раз слышу..
Тут у многих в подписи Минфин встречается. Вот с этого сайта и рассылали новогодние промо (не всем кстати), за которые добавляют 200 грн за один банк или 500 грн за два +.
Мне прислали такой: B31B17B, но кому и сколько за него даст Минфин лучше спросить у него...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/