makor06 написав:
На тикетсах с агрегатора одни цены, напрямую в анонимной вкладке другие.
Ну, при заході з агрегатора ціни у тікетса завжди нижчі, але за бонуси фіг купиш. Раніше таке проскакувало, зекономив на трансатлантичних квитках норм...
Тепер ж трохи рятує анонімний режим, але не так сильно, як захід з метапошуковиків
Найти дешевле сайта авиакомпании можно, а пока была акция с Визой то тем более. Я купил десятка 2 билетов за 150 грн на рейс МАУ который стоил 500 грн.
Ого. Де, якщо не секрет? МАУшні квитки по лоукост тарифам можна купити тільки на їх сайті, чи не так?
По тікетсу - при виборі Віза чекаут вартість квитка виходить дорожчою, ніж при виборі "платіжна карта"
Хоча саме на квитки МАУ да, знижка чекаута діяла. Тільки толку з того, якщо у тікетса нема "промо" тарифу МАУ, тільки ручна кладь, ага. Або, коли дешеві квитки вже розпродані, тоді з'являються дорогі чУмайданні тарифи...
У тикетсов нет 15 долл комиссии - они подписали договор, но тариф да, часто безбагажный только, если не глюк. Но в глобальной системе есть все тарифы, вопрос в их обработке тикетсами, которые отображают только самый дешевый.
Так, наскільки я пам"ятаю, при покупці на власному сайту МАУ не взимает з покупця збір за оформлення квитка, того і дешевше....
Щодо відсутності багажних промо-тарифів МАУ на тікетсах - це конкретно про*об даного геніЯльного укростартапу. Бо якось заходив на кацапський anywayanyday - там багажні тарифи МАУ були по адекватних цінах, тільки нафіг вони там здалися без ОТП-шних бонусів