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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 563564565566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:30

Re: ОТП БАНК

Мне как новому клиенту оформили один общий договор на текущий и депо этот акционный. Это нормально вообще? И пополнял 2620, а с него уже безналом и без квитанций на депо, стрёмно... Договор на карту при её получении будем оформлять, трэвэл тикетс, даром по акционному тарифу. Спасибо всем за советы.

Кстати, почитал условия (перечня МСС нет, но некошерные только откровенные переводы, р2р etc.), вроде нет проблем делать оплату коммуналки для выполнения условий акций. За это похоже даже 1% будут КБ начислять. Будем проверять, опыта ведь ни у кого нет ещё с этим депо как я понимаю.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 21:34

  temjap4 написав:
  lubopytnaya написав:
  Andey написав:Панове,
вопрос по акционному депо, там где 500 грн дают бонуса:
можно ли открыть несколько таких депо по 20000 грн и за каждый получить бонус?
клиентом ОТП пока не являюсь

500 грн дают при открытии акционных депозитов в двух (и более) РАЗНЫХ банках.
Но не за каждый депозит 500 грн, а итого 500 грн за два и более банков.
Сумма вкладов роли не играет, но в каждом банке своя минимальная сумма для открытия акционного депозита.


Подскажите, а где такое написано, первый раз слышу..

Тут у многих в подписи Минфин встречается. Вот с этого сайта и рассылали новогодние промо (не всем кстати), за которые добавляют 200 грн за один банк или 500 грн за два +.

Мне прислали такой: B31B17B, но кому и сколько за него даст Минфин лучше спросить у него...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 22:59

  makor06 написав: На тикетсах с агрегатора одни цены, напрямую в анонимной вкладке другие.

Ну, при заході з агрегатора ціни у тікетса завжди нижчі, але за бонуси фіг купиш. Раніше таке проскакувало, зекономив на трансатлантичних квитках норм...
Тепер ж трохи рятує анонімний режим, але не так сильно, як захід з метапошуковиків :)

Найти дешевле сайта авиакомпании можно, а пока была акция с Визой то тем более. Я купил десятка 2 билетов за 150 грн на рейс МАУ который стоил 500 грн.


Ого. Де, якщо не секрет? МАУшні квитки по лоукост тарифам можна купити тільки на їх сайті, чи не так?
По тікетсу - при виборі Віза чекаут вартість квитка виходить дорожчою, ніж при виборі "платіжна карта" :) Хоча саме на квитки МАУ да, знижка чекаута діяла. Тільки толку з того, якщо у тікетса нема "промо" тарифу МАУ, тільки ручна кладь, ага. Або, коли дешеві квитки вже розпродані, тоді з'являються дорогі чУмайданні тарифи...

У тикетсов нет 15 долл комиссии - они подписали договор, но тариф да, часто безбагажный только, если не глюк. Но в глобальной системе есть все тарифы, вопрос в их обработке тикетсами, которые отображают только самый дешевый.

Так, наскільки я пам"ятаю, при покупці на власному сайту МАУ не взимает з покупця збір за оформлення квитка, того і дешевше....
Щодо відсутності багажних промо-тарифів МАУ на тікетсах - це конкретно про*об даного геніЯльного укростартапу. Бо якось заходив на кацапський anywayanyday - там багажні тарифи МАУ були по адекватних цінах, тільки нафіг вони там здалися без ОТП-шних бонусів :)
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 02:00

Re: ОТП БАНК

Тикетс хитрый.

Если заходить с агрегатора, то цена по визе чекаут становилась выше чем картой. А если в анонимном, то была чуть дороже и всегда одинаковой)))

Плюс пару раз одновременно была виза чекаут и промокод на 250 грн.

Августовская распродажа на зиму по лоукост тарифу была не только на сайте мау, у мау стоило 500 грн, на тикетс 638, минус 500 и выходило по 138 грн...)))
makor06
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 10:27

  Nighthawk написав:На тикетсах с агрегатора одни цены, напрямую в анонимной вкладке другие...
...Ну, при заході з агрегатора ціни у тікетса завжди нижчі, але за бонуси фіг купиш.
По тікетсу - при виборі Віза чекаут вартість квитка виходить дорожчою, ніж при виборі "платіжна карта" :)...


Схоже на ще один непотрібний пластик, вигаданий маркетолохами.
Курс грн-інші валюти хоч по НБУ без будь-яких інших приколів. Зняття готівки, якщо валюта карти і банкомата співпадає, точно без дод.плат?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:02

Коллеги, а какой-тут "стартер-набор" бесплатный, для депо 5000грн? :)
Интересует карта или счёт для выплаты депо и процентов (бесплатно)
А то у "европейцев" такие условия, что после депозита ещё должен остаёшься :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:13

  kreuz написав:Мне как новому клиенту оформили один общий договор на текущий и депо этот акционный. Это нормально вообще? И пополнял 2620, а с него уже безналом и без квитанций на депо, стрёмно... Договор на карту при её получении будем оформлять, трэвэл тикетс, даром по акционному тарифу. Спасибо всем за советы.

Кстати, почитал условия (перечня МСС нет, но некошерные только откровенные переводы, р2р etc.), вроде нет проблем делать оплату коммуналки для выполнения условий акций. За это похоже даже 1% будут КБ начислять. Будем проверять, опыта ведь ни у кого нет ещё с этим депо как я понимаю.

Вы уже подтвердили заявку на минфине? Какой номер договора писать разобрались? Я нет.Уже на подогретую линию звонил это ШОК, они меня по разным СПЕЦалистам переключали и никто так и не сказал где номер договора для подтверждения минфину прочитать даже не знают что такое "этот акций минфин",(мало того ещё даже не знают что 2620 это не договор а счёт)у меня был вариант ,что кастомер нужен, но утверждают что он только для банкинга. Если номер анкеты то какой именно их же несколько.Какие есть ещё соображения по этому поводу? P.S. несколько лет назад я уже сталкивался с тем что в каком то банке не подтвердили по запросу минфина что я вклад разместил и бонус не начислили. Там вроде тоже не был чётко прописан "Договор №*******" а типа № заявки-анкеты. :evil:
Дядя Дима
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