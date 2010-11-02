Додано: Чет 27 гру, 2018 21:30

Мне как новому клиенту оформили один общий договор на текущий и депо этот акционный. Это нормально вообще? И пополнял 2620, а с него уже безналом и без квитанций на депо, стрёмно... Договор на карту при её получении будем оформлять, трэвэл тикетс, даром по акционному тарифу. Спасибо всем за советы.



Кстати, почитал условия (перечня МСС нет, но некошерные только откровенные переводы, р2р etc.), вроде нет проблем делать оплату коммуналки для выполнения условий акций. За это похоже даже 1% будут КБ начислять. Будем проверять, опыта ведь ни у кого нет ещё с этим депо как я понимаю.