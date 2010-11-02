Я надеюсь что манагерша в школе 2+2 научилась складывать и отдаёт себе отчёт что 31 это тогда когда шубка дорога .Может конечно имела в виду ,что я с семейным альбомом приду
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:39
Я надеюсь что манагерша в школе 2+2 научилась складывать и отдаёт себе отчёт что 31 это тогда когда шубка дорога .Может конечно имела в виду ,что я с семейным альбомом приду
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:51
Re: ОТП БАНК
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