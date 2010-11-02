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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 564565566567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 615
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:39

  clientage написав:
  Дядя Дима написав:Типа ещё можно не слабо нашинковать капусты в виде пятисоток.

В период действия ахции от ОТП можно получить одну сковородку(наверное она неслабая :)) в течение каждых 31дн после первого размещения
Я надеюсь что манагерша в школе 2+2 научилась складывать и отдаёт себе отчёт что 31 это тогда когда шубка дорога .Может конечно имела в виду ,что я с семейным альбомом приду
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:46

jay2004 С этим понятно, но их же 3 штуки разных.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:51

Re: ОТП БАНК

  Дядя Дима написав:Вы уже подтвердили заявку на минфине? Какой номер договора писать разобрались? Я нет.Уже на подогретую линию звонил это ШОК


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