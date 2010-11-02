Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:36

ОТП жжот! Сберкасса в худшем виде.

Звонит дама с Киевстара и сообщает, что по моей зарплатной карте мне с декабря подключена платная услуга, по-моему страховка.

На мое возмущение как без уведомления и согласия это произошло, получен ответ, что вот она меня и уведомляет. Я сказал, что не даю согласия и на вопросе будут ли списывать деньги за декабрь за ненужню мне услугу, дама отключилась.

Звонок в КЦ жлобобанку, который не ммеет 0800... Сначала из приложения через скайп. Обрыв связи. Звоню с моб. на город. В КЦ говорят, что возможно это инициатива отделения - предложить мне услугу. Я ответил, что мне не предлагали, а уведомили, причем задним числом. К счастью, "услуг" не была подключена. Оставил заявку разобраться и сообщить что это было. Потратил нервы, время и деньги на моб-город из за навязчивого ненужного "сервиса"