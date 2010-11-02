Я надеюсь что манагерша в школе 2+2 научилась складывать и отдаёт себе отчёт что 31 это тогда когда шубка дорога .Может конечно имела в виду ,что я с семейным альбомом приду
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:39
Я надеюсь что манагерша в школе 2+2 научилась складывать и отдаёт себе отчёт что 31 это тогда когда шубка дорога .Может конечно имела в виду ,что я с семейным альбомом приду
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:51
Re: ОТП БАНК
Звоніть на телеофон бонуса від Мінфіна - тамтешні жіночки все розкажуть.
дуже милі і привітні!
УСІ!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:36
ОТП жжот! Сберкасса в худшем виде.
Звонит дама с Киевстара и сообщает, что по моей зарплатной карте мне с декабря подключена платная услуга, по-моему страховка.
На мое возмущение как без уведомления и согласия это произошло, получен ответ, что вот она меня и уведомляет. Я сказал, что не даю согласия и на вопросе будут ли списывать деньги за декабрь за ненужню мне услугу, дама отключилась.
Звонок в КЦ жлобобанку, который не ммеет 0800... Сначала из приложения через скайп. Обрыв связи. Звоню с моб. на город. В КЦ говорят, что возможно это инициатива отделения - предложить мне услугу. Я ответил, что мне не предлагали, а уведомили, причем задним числом. К счастью, "услуг" не была подключена. Оставил заявку разобраться и сообщить что это было. Потратил нервы, время и деньги на моб-город из за навязчивого ненужного "сервиса"
Додано: П'ят 28 гру, 2018 14:43
Re: ОТП БАНК
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:10
Нет ,не все.Не та смена работает.На мой "простой "вопрос ,был ответ: карточку приватбанка укажите.Дык я не по поводу зачисления вознаграждения, Ааа ну тогда номер рахунка.Их несколько какой именно? И номеров анкет тоже 3,какой именно? После того как я рассказал , что по протоколу минфин даёт запрос в банку (типо этот свинорыл ваш клиент ?)банка должна подтвердить согласно договора,что да ,я ихний. Ну тогда звоните в банк. Уже звонил , Ааа ну тогда я проконсультируюсь и перезвоню.Жду вот уже 2 часа.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:14
Re: ОТП БАНК
Номер договора выглядит дета так: IB/038161/18
А для подстраховки таки мона в МинФин передать и номер депосчета 2630ххх
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:17
Это если через ИБ открывали, в отделении xxx/yyyyyy/18, xxx-определяет отделение.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:32
Мдя уж. Вот повезло называется, пол дня положил на эти все вопросы обзвоны и прочее.Теперь вот монетку не могу найти ,чтоб жребий бросить ( какой именно анкеты номер выбрать)
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:46
неужели не написано заявка на карту, на текущий счет, на депозит? А к ИБ ОТРсмарт подключились? там тоже номер договора видно
В договоре на карту вторая группа .../980/......- код валюты (гривна), этот минфину не надо
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