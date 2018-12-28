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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 565566567568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 616
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
140
Всього голосів : 616
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:58

vollena71 там такой принтер ,что половину букв не видно
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:59

Дядя Дима, давайте все 3 номерка. Мы вам скажем какой подходит... нам :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:00

clientageАй хитренький .Нам. Спасибо я уже отправил. И главное ,что бы им подошёл .И в скобках депосчёт.
Востаннє редагувалось Дядя Дима в П'ят 28 гру, 2018 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:01

  Дядя Дима написав:Мдя уж. Вот повезло называется, пол дня положил на эти все вопросы обзвоны и прочее.Теперь вот монетку не могу найти ,чтоб жребий бросить ( какой именно анкеты номер выбрать)

Та же самая история :D

Но мне вместе с депозитом открыли еще и интернет-банкинг OTP Smart.
А там четко указан номер депозитного договора.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 01:58

  makor06 написав:Тикетс хитрый.

Если заходить с агрегатора, то цена по визе чекаут становилась выше чем картой. А если в анонимном, то была чуть дороже и всегда одинаковой)))

Плюс пару раз одновременно была виза чекаут и промокод на 250 грн.

Августовская распродажа на зиму по лоукост тарифу была не только на сайте мау, у мау стоило 500 грн, на тикетс 638, минус 500 и выходило по 138 грн...)))

О, цікаво :) Ну це тільки за реальні гроші таке можна було викружити, бонуси в прольоті :) Але за 138 грн.... крутяк! Що за квитки? Внутрішній рейси по Україні?
Nighthawk
 
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