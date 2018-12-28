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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:58
vollena71 там такой принтер ,что половину букв не видно
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Дядя Дима
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:59
Дядя Дима
, давайте все 3 номерка. Мы вам скажем какой подходит... нам
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:00
clientageАй хитренький .Нам. Спасибо я уже отправил. И главное ,что бы им подошёл .И в скобках депосчёт.
Востаннє редагувалось Дядя Дима
в П'ят 28 гру, 2018 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Дядя Дима
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:01
Дядя Дима написав:
Мдя уж. Вот повезло называется, пол дня положил на эти все вопросы обзвоны и прочее.Теперь вот монетку не могу найти ,чтоб жребий бросить ( какой именно анкеты номер выбрать)
Та же самая история
Но мне вместе с депозитом открыли еще и интернет-банкинг OTP Smart.
А там четко указан номер депозитного договора.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 29 гру, 2018 01:58
makor06 написав:
Тикетс хитрый.
Если заходить с агрегатора, то цена по визе чекаут становилась выше чем картой. А если в анонимном, то была чуть дороже и всегда одинаковой)))
Плюс пару раз одновременно была виза чекаут и промокод на 250 грн.
Августовская распродажа на зиму по лоукост тарифу была не только на сайте мау, у мау стоило 500 грн, на тикетс 638, минус 500 и выходило по 138 грн...)))
О, цікаво
Ну це тільки за реальні гроші таке можна було викружити, бонуси в прольоті
Але за 138 грн.... крутяк! Що за квитки? Внутрішній рейси по Україні?
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Nighthawk
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