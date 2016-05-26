RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОТП БАНК

ОТП БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 565566567568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:58

vollena71 там такой принтер ,что половину букв не видно
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 371
З нами з: 29.11.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:59

Дядя Дима, давайте все 3 номерка. Мы вам скажем какой подходит... нам :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26956
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2146 раз.
Подякували: 3105 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:00

clientageАй хитренький .Нам. Спасибо я уже отправил. И главное ,что бы им подошёл .И в скобках депосчёт.
Востаннє редагувалось Дядя Дима в П'ят 28 гру, 2018 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 371
З нами з: 29.11.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:01

  Дядя Дима написав:Мдя уж. Вот повезло называется, пол дня положил на эти все вопросы обзвоны и прочее.Теперь вот монетку не могу найти ,чтоб жребий бросить ( какой именно анкеты номер выбрать)

Та же самая история :D

Но мне вместе с депозитом открыли еще и интернет-банкинг OTP Smart.
А там четко указан номер депозитного договора.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3631
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 01:58

  makor06 написав:Тикетс хитрый.

Если заходить с агрегатора, то цена по визе чекаут становилась выше чем картой. А если в анонимном, то была чуть дороже и всегда одинаковой)))

Плюс пару раз одновременно была виза чекаут и промокод на 250 грн.

Августовская распродажа на зиму по лоукост тарифу была не только на сайте мау, у мау стоило 500 грн, на тикетс 638, минус 500 и выходило по 138 грн...)))

О, цікаво :) Ну це тільки за реальні гроші таке можна було викружити, бонуси в прольоті :) Але за 138 грн.... крутяк! Що за квитки? Внутрішній рейси по Україні?
Nighthawk
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 17.07.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:42

  Вкладчик1234 написав:Коллеги, а какой-тут "стартер-набор" бесплатный, для депо 5000грн? :)
Интересует карта или счёт для выплаты депо и процентов (бесплатно)
А то у "европейцев" такие условия, что после депозита ещё должен остаёшься :)

Я оформила 5000 на 90 дней (т.к. это условия Минфина)
Начальник отделения настоял, чтобы я сначала завела себе еще и интернет-банкинг "OTP Smart", который дает +2,5% к ставке в зависимости от срока вклада.
Я сказала, что не умею открывать ИБ и могу испортить их банковский ноутбук.
Он по-джентльменски вызвался помочь даме и открыл мне ИБ, в котором оформил мне трехмесячный вклад с +1,5% к стандартной ставке.

По совместительству открыли бесплатный текущий счет.
Предлагали еще бесплатно акционную карту, которая без акции имет абонплату 100 грн/месяц. Но я отказалась от этого подарка, т.к. проценты по моему вкладу выплачиваются аж в конце срока. Так что, проценты упадут на текущий счет.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3631
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:00

  Дядя Дима написав:Пани Любопытная, коллега спрашивал не о тех 500 грн .что по акции минфина за 2 депо. А совсем про другие 500 грн,которые платит банк сам через 2 дня за депо 20 тык на 4 месяца.

Да, мне уже объяснили.
А кто-нибудь считал, какой итоговый процент по вкладу вырисовывается с учетом подарочных 500 грн?
Например, в Универсале депозит на 4,5 месяца по средней ставке 18%.
Здесь акционный процент выше?


  Дядя Дима написав:Я пока оставил КИБ в покое и переключился на ОТР и вчера при размещении мне манагерка сказала ,что аХция ещё действует определённое кол-во дней ,поэтому неси ещё.

Эта акция до 15.01.19 включительно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3631
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:03

  lubopytnaya написав:
  Вкладчик1234 написав:Коллеги, а какой-тут "стартер-набор" бесплатный, для депо 5000грн? :)
Интересует карта или счёт для выплаты депо и процентов (бесплатно)
А то у "европейцев" такие условия, что после депозита ещё должен остаёшься :)

Я оформила 5000 на 90 дней (т.к. это условия Минфина)
Начальник отделения настоял, чтобы я сначала завела себе еще и интернет-банкинг "OTP Smart", который дает +2,5% к ставке в зависимости от срока вклада.
Я сказала, что не умею открывать ИБ и могу испортить их банковский ноутбук.
Он по-джентльменски вызвался помочь даме и открыл мне ИБ, в котором оформил мне трехмесячный вклад с +1,5% к стандартной ставке.

По совместительству открыли бесплатный текущий счет.
Предлагали еще бесплатно акционную карту, которая без акции имет абонплату 100 грн/месяц. Но я отказалась от этого подарка, т.к. проценты по моему вкладу выплачиваются аж в конце срока. Так что, проценты упадут на текущий счет.

Вот это да!
Вчера уже сходил на разведку боем.
Тоже открыли какой-то текущий счёт для выплат и интернет-банкинг, ну и сам вклад.
Но при этом не предлагали никаких плюшек за ИБ, или т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6872
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4500 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:23

,

lubopytnaya, наши люди в какой то ветке я натыкался уже сосчитали. Выходит 20% (сам не пересчитывал, если честно лень)Может конечно и + - туда сюда 0,2%. P.S. Хе хе. Мне никто не предложил ин.банк открыть и доп % получить, однако может к этому на 4 месяца и не прокатит.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 371
З нами з: 29.11.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 565566567568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, kostya77 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6593, 6594, 6595
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
65947 8161196
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 12:27
Alfa_Bank
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3337, 3338, 3339
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33385 4111872
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 11:33
newbie
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 15, 16, 17
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
160 19270
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 11:15
vollena71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65948)
29.12.2018 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.