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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:58
vollena71 там такой принтер ,что половину букв не видно
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Дядя Дима
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 15:59
Дядя Дима
, давайте все 3 номерка. Мы вам скажем какой подходит... нам
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:00
clientageАй хитренький .Нам. Спасибо я уже отправил. И главное ,что бы им подошёл .И в скобках депосчёт.
Востаннє редагувалось Дядя Дима
в П'ят 28 гру, 2018 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Дядя Дима
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 16:01
Дядя Дима написав:
Мдя уж. Вот повезло называется, пол дня положил на эти все вопросы обзвоны и прочее.Теперь вот монетку не могу найти ,чтоб жребий бросить ( какой именно анкеты номер выбрать)
Та же самая история
Но мне вместе с депозитом открыли еще и интернет-банкинг OTP Smart.
А там четко указан номер депозитного договора.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 29 гру, 2018 01:58
makor06 написав:
Тикетс хитрый.
Если заходить с агрегатора, то цена по визе чекаут становилась выше чем картой. А если в анонимном, то была чуть дороже и всегда одинаковой)))
Плюс пару раз одновременно была виза чекаут и промокод на 250 грн.
Августовская распродажа на зиму по лоукост тарифу была не только на сайте мау, у мау стоило 500 грн, на тикетс 638, минус 500 и выходило по 138 грн...)))
О, цікаво
Ну це тільки за реальні гроші таке можна було викружити, бонуси в прольоті
Але за 138 грн.... крутяк! Що за квитки? Внутрішній рейси по Україні?
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:42
Вкладчик1234 написав:
Коллеги, а какой-тут "стартер-набор" бесплатный, для депо 5000грн?
Интересует карта или счёт для выплаты депо и процентов (бесплатно)
А то у "европейцев" такие условия, что после депозита ещё должен остаёшься
Я оформила 5000 на 90 дней (т.к. это условия Минфина)
Начальник отделения настоял, чтобы я сначала завела себе еще и интернет-банкинг "OTP Smart", который дает +2,5% к ставке в зависимости от срока вклада.
Я сказала, что не умею открывать ИБ и могу испортить их банковский ноутбук.
Он по-джентльменски вызвался помочь даме и открыл мне ИБ, в котором оформил мне трехмесячный вклад с +1,5% к стандартной ставке.
По совместительству открыли бесплатный текущий счет.
Предлагали еще бесплатно акционную карту, которая без акции имет абонплату 100 грн/месяц. Но я отказалась от этого подарка, т.к. проценты по моему вкладу выплачиваются аж в конце срока. Так что, проценты упадут на текущий счет.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 29 гру, 2018 12:00
Дядя Дима написав:
Пани Любопытная, коллега спрашивал не о тех 500 грн .что по акции минфина за 2 депо. А совсем про другие 500 грн,которые платит банк сам через 2 дня за депо 20 тык на 4 месяца.
Да, мне уже объяснили.
А кто-нибудь считал, какой итоговый процент по вкладу вырисовывается с учетом подарочных 500 грн?
Например, в Универсале депозит на 4,5 месяца по средней ставке 18%.
Здесь акционный процент выше?
Дядя Дима написав:
Я пока оставил КИБ в покое и переключился на ОТР и вчера при размещении мне манагерка сказала ,что аХция ещё действует определённое кол-во дней ,поэтому неси ещё.
Эта акция до 15.01.19 включительно.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Суб 29 гру, 2018 12:03
lubopytnaya написав: Вкладчик1234 написав:
Коллеги, а какой-тут "стартер-набор" бесплатный, для депо 5000грн?
Интересует карта или счёт для выплаты депо и процентов (бесплатно)
А то у "европейцев" такие условия, что после депозита ещё должен остаёшься
Я оформила 5000 на 90 дней (т.к. это условия Минфина)
Начальник отделения настоял, чтобы я сначала завела себе еще и интернет-банкинг "OTP Smart", который дает +2,5% к ставке в зависимости от срока вклада.
Я сказала, что не умею открывать ИБ и могу испортить их банковский ноутбук.
Он по-джентльменски вызвался помочь даме и открыл мне ИБ, в котором оформил мне трехмесячный вклад с +1,5% к стандартной ставке.
По совместительству открыли бесплатный текущий счет.
Предлагали еще бесплатно акционную карту, которая без акции имет абонплату 100 грн/месяц. Но я отказалась от этого подарка, т.к. проценты по моему вкладу выплачиваются аж в конце срока. Так что, проценты упадут на текущий счет.
Вот это да!
Вчера уже сходил на разведку боем.
Тоже открыли какой-то текущий счёт для выплат и интернет-банкинг, ну и сам вклад.
Но при этом не предлагали никаких плюшек за ИБ, или т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 29 гру, 2018 12:23
lubopytnaya, наши люди в какой то ветке я натыкался уже сосчитали. Выходит 20% (сам не пересчитывал, если честно лень)Может конечно и + - туда сюда 0,2%. P.S. Хе хе. Мне никто не предложил ин.банк открыть и доп % получить, однако может к этому на 4 месяца и не прокатит.
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