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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 566567568569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:00

clientage о как :shock: так это замечательно просто. Любопытно ещё ,а проц за инет открытие тоже работает :?:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:07

Re: ОТП БАНК

  clientage написав:Но это если таки сделаете в каждом мес покупок от 1000 грн


значить обов'язковою умовою для отримання +500 (і трат 1000 щомісяця на протязі 4 місяців) є відкриття картки банку, так?
інакше як банк буде відслідковувати ваші трати..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:09

  clientage написав:[quote="4539970:?


Но это если таки сделаете в каждом мес покупок от 1000 грн[/quote]Ну это таки и не проблема.Клиентаж,Вы же кажись в курсе где я продукты покупаю почти на 30 тык ежемесячно (По правде говоря иногда выходные дни устраиваю) :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:10

  greenozon написав:
  clientage написав:Но это если таки сделаете в каждом мес покупок от 1000 грн


значить обов'язковою умовою для отримання +500 (і трат 1000 щомісяця на протязі 4 місяців) є відкриття картки банку, так?
інакше як банк буде відслідковувати ваші трати..

ну карта должна быть, т.к. покупки д.б. в ТСП
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:11

greenozon Ну да .При открытии депопакетов плату не взимают
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:44

Re: ОТП БАНК

  Дядя Дима написав:При открытии депопакетов плату не взимают

Яку картку пропонують під депо?
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