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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:00
clientage
о как
так это замечательно просто. Любопытно ещё ,а проц за инет открытие тоже работает
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Дядя Дима
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Додано: Суб 29 гру, 2018 13:07
clientage написав:
Но это если таки сделаете в каждом мес покупок от 1000 грн
значить обов'язковою умовою для отримання +500 (і трат 1000 щомісяця на протязі 4 місяців) є відкриття картки банку, так?
інакше як банк буде відслідковувати ваші трати..
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greenozon
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Додано: Суб 29 гру, 2018 13:09
clientage написав:
[quote="4539970:?
Но это если таки сделаете в каждом мес покупок от 1000 грн[/quote]Ну это таки и не проблема.Клиентаж,Вы же кажись в курсе где я продукты покупаю почти на 30 тык ежемесячно (По правде говоря иногда выходные дни устраиваю)
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Дядя Дима
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Додано: Суб 29 гру, 2018 13:10
greenozon написав: clientage написав:
Но это если таки сделаете в каждом мес покупок от 1000 грн
значить обов'язковою умовою для отримання +500 (і трат 1000 щомісяця на протязі 4 місяців) є відкриття картки банку, так?
інакше як банк буде відслідковувати ваші трати..
ну карта должна быть, т.к. покупки д.б. в ТСП
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 29 гру, 2018 13:11
greenozon Ну да .При открытии депопакетов плату не взимают
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Дядя Дима
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Додано: Суб 29 гру, 2018 13:44
Дядя Дима написав:
При открытии депопакетов плату не взимают
Яку картку пропонують під депо?
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Суб 29 гру, 2018 13:19
БОБЁР
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