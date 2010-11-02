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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 січ, 2019 23:33
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:17
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:32
в мене віза бонус водафон, безкоштовна видача, смс-інф. відключене
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:23
Re: ОТП БАНК
Я так понимаю, что если уже есть депо в ОТП, на бонус от Минфина можно не рассчитывать? Промокод тоже не сработает?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:54
Кому як Жаль, що більшість стежинок до цигана вже заросла ковилою. А окремі клоуни хай і надалі моляться на конокрадів )))
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:27
Цыган оперативно карты тикетс доставил, сковородки уже на балансе, но... Актуальных акционных тарифов якобы не существует в явном виде, поэтому вопрос: что за комиссии можно вычеркнуть из обычных тарифов, абонки в 20 грн и платы за выпуск вроде бы нет, а чего ещё, платы за смс?
И как тогда сюда заходить/выходить, по р2р можно или как именно? Можно в личку.
Заранее благодарен. Всех с праздниками!
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:29
kreuz
по п2п можно ... при чем проводка по счету будет тем же днем (если влупили до 22.00)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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