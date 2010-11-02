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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 568569570571>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:33

  IMPRINTER написав:Kevin

нет

Ще одна стежина? Оголосіть весь список. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:17

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Kevin

нет

Ще одна стежина? Оголосіть весь список. :)

Простіше заплатити комісію Приватбанк,чим відкрити картку Отп. Там комісій,аж забагато. Самий дорогий банк
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 09:32

  V2 написав:
  Дядя Дима написав:При открытии депопакетов плату не взимают

Яку картку пропонують під депо?


в мене віза бонус водафон, безкоштовна видача, смс-інф. відключене
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:23

Re: ОТП БАНК

Открыл ещё один акционный, жду плюшек.
Востаннє редагувалось Фантом в Чет 03 січ, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 10:54

  tarasum написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:Kevin

нет

Ще одна стежина? Оголосіть весь список. :)

Простіше заплатити комісію Приватбанк,чим відкрити картку Отп. Там комісій,аж забагато. Самий дорогий банк


Кому як :D Жаль, що більшість стежинок до цигана вже заросла ковилою. А окремі клоуни хай і надалі моляться на конокрадів )))
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:27

Цыган оперативно карты тикетс доставил, сковородки уже на балансе, но... Актуальных акционных тарифов якобы не существует в явном виде, поэтому вопрос: что за комиссии можно вычеркнуть из обычных тарифов, абонки в 20 грн и платы за выпуск вроде бы нет, а чего ещё, платы за смс?

И как тогда сюда заходить/выходить, по р2р можно или как именно? Можно в личку.

Заранее благодарен. Всех с праздниками!
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:29

kreuz

по п2п можно ... при чем проводка по счету будет тем же днем (если влупили до 22.00)
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:52

В описании депозита Новогодний (который с бонусом 500 грн от банка) указано, что срок 120-125 дней. Банк дает выбирать в этих пределах, сколько дней будет депозит?
Если выбрать 120, то возврат будет на 120-й день или на 121-й? Куда-то прямо в майские попадает, не хочется встрять в выходной.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:56

  candidat написав:В описании депозита Новогодний (который с бонусом 500 грн от банка) указано, что срок 120-125 дней. Банк дает выбирать в этих пределах, сколько дней будет депозит?
Если выбрать 120, то возврат будет на 120-й день или на 121-й? Куда-то прямо в майские попадает, не хочется встрять в выходной.

В отделении можно выбрать, в OTPsmart - нет ровно 120дней
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:01

kreuz Гм.а мне вчера 500 зашло только в 16ч 29мин. Но красиво написано про бесплатный выпуск ,а на самом деле когда получил тикетку то на ней минус 100 грн. Вот случайно не за это ли самое?
Дядя Дима
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