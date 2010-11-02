Додано: Чет 03 січ, 2019 14:27

Цыган оперативно карты тикетс доставил, сковородки уже на балансе, но... Актуальных акционных тарифов якобы не существует в явном виде, поэтому вопрос: что за комиссии можно вычеркнуть из обычных тарифов, абонки в 20 грн и платы за выпуск вроде бы нет, а чего ещё, платы за смс?



И как тогда сюда заходить/выходить, по р2р можно или как именно? Можно в личку.



Заранее благодарен. Всех с праздниками!