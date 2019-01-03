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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 568569570571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:06

  Дядя Дима написав:kreuz Гм.а мне вчера 500 зашло только в 16ч 29мин. Но красиво написано про бесплатный выпуск ,а на самом деле когда получил тикетку то на ней минус 100 грн. Вот случайно не за это ли самое?

Это неснижаемый остаток.
Отдают после закрытия счета.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:10

  curiousobro написав:
  Дядя Дима написав:kreuz Гм.а мне вчера 500 зашло только в 16ч 29мин. Но красиво написано про бесплатный выпуск ,а на самом деле когда получил тикетку то на ней минус 100 грн. Вот случайно не за это ли самое?

Это неснижаемый остаток.
Отдают после закрытия счета.

.... через 45дн после заявления на закрытие счета :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:18

  clientage написав:
  curiousobro написав:
  Дядя Дима написав:kreuz Гм.а мне вчера 500 зашло только в 16ч 29мин. Но красиво написано про бесплатный выпуск ,а на самом деле когда получил тикетку то на ней минус 100 грн. Вот случайно не за это ли самое?

Это неснижаемый остаток.
Отдают после закрытия счета.

.... через 45дн после заявления на закрытие счета :mrgreen:

Ненене ..Все правильно.
Просто счёт можно закрыть только через 45 дней после закрытия карты :D
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:36

Re: ОТП БАНК

OTP на Facebook рекламирует собственную пенсионную программу (что-то вроде негосударственного фонда).
Есть рискнувшие воспользоваться?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:52

ФУУУУУУУ, отлягло. Спасибо, а то думал обокрали :D Про неснижаемый я вроде читал 1000
Дядя Дима
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