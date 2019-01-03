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ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:06
Дядя Дима написав:kreuz
Гм.а мне вчера 500 зашло только в 16ч 29мин. Но красиво написано про бесплатный выпуск ,а на самом деле когда получил тикетку то на ней минус 100 грн. Вот случайно не за это ли самое?
Это неснижаемый остаток.
Отдают после закрытия счета.
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curiousobro
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:10
curiousobro написав: Дядя Дима написав:kreuz
Гм.а мне вчера 500 зашло только в 16ч 29мин. Но красиво написано про бесплатный выпуск ,а на самом деле когда получил тикетку то на ней минус 100 грн. Вот случайно не за это ли самое?
Это неснижаемый остаток.
Отдают после закрытия счета.
.... через 45дн после заявления на закрытие счета
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:18
clientage написав: curiousobro написав: Дядя Дима написав:kreuz
Гм.а мне вчера 500 зашло только в 16ч 29мин. Но красиво написано про бесплатный выпуск ,а на самом деле когда получил тикетку то на ней минус 100 грн. Вот случайно не за это ли самое?
Это неснижаемый остаток.
Отдают после закрытия счета.
.... через 45дн после заявления на закрытие счета
Ненене ..Все правильно.
Просто счёт можно закрыть только через 45 дней после закрытия карты
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curiousobro
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:36
OTP на Facebook рекламирует собственную пенсионную программу (что-то вроде негосударственного фонда).
Есть рискнувшие воспользоваться?
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justit
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:52
ФУУУУУУУ, отлягло. Спасибо, а то думал обокрали
Про неснижаемый я вроде читал 1000
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