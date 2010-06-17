Дядя Дима написав:kreuz Гм.а мне вчера 500 зашло только в 16ч 29мин. Но красиво написано про бесплатный выпуск ,а на самом деле когда получил тикетку то на ней минус 100 грн. Вот случайно не за это ли самое?
Это неснижаемый остаток. Отдают после закрытия счета.
Дядя Дима написав:kreuz Гм.а мне вчера 500 зашло только в 16ч 29мин. Но красиво написано про бесплатный выпуск ,а на самом деле когда получил тикетку то на ней минус 100 грн. Вот случайно не за это ли самое?
Это неснижаемый остаток. Отдают после закрытия счета.
Дядя Дима написав:kreuz Гм.а мне вчера 500 зашло только в 16ч 29мин. Но красиво написано про бесплатный выпуск ,а на самом деле когда получил тикетку то на ней минус 100 грн. Вот случайно не за это ли самое?
Это неснижаемый остаток. Отдают после закрытия счета.
.... через 45дн после заявления на закрытие счета
Ненене ..Все правильно. Просто счёт можно закрыть только через 45 дней после закрытия карты
Дядя Дима написав:ФУУУУУУУ, отлягло. Спасибо, а то думал обокрали Про неснижаемый я вроде читал 1000
С нас ещё при открытии по сотке струсили на этот блок. Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний. Отличия такие: 1) абонка 0 против 20 23) СМС 0 против 5 19) штраф за просрочку кредитной линии 150, в обычных такой платы вообще нет.
В пункте 11 сказано, что переводы по тарифам OTP Smart. При этом отделение таких тарифов не нашло. Они на сайте где-то есть? Что там в них?
Востаннє редагувалось kreuz в Суб 05 січ, 2019 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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