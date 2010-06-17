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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 569570571572>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:06

  Дядя Дима написав:kreuz Гм.а мне вчера 500 зашло только в 16ч 29мин. Но красиво написано про бесплатный выпуск ,а на самом деле когда получил тикетку то на ней минус 100 грн. Вот случайно не за это ли самое?

Это неснижаемый остаток.
Отдают после закрытия счета.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:10

  curiousobro написав:
  Дядя Дима написав:kreuz Гм.а мне вчера 500 зашло только в 16ч 29мин. Но красиво написано про бесплатный выпуск ,а на самом деле когда получил тикетку то на ней минус 100 грн. Вот случайно не за это ли самое?

Это неснижаемый остаток.
Отдают после закрытия счета.

.... через 45дн после заявления на закрытие счета :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:18

  clientage написав:
  curiousobro написав:
  Дядя Дима написав:kreuz Гм.а мне вчера 500 зашло только в 16ч 29мин. Но красиво написано про бесплатный выпуск ,а на самом деле когда получил тикетку то на ней минус 100 грн. Вот случайно не за это ли самое?

Это неснижаемый остаток.
Отдают после закрытия счета.

.... через 45дн после заявления на закрытие счета :mrgreen:

Ненене ..Все правильно.
Просто счёт можно закрыть только через 45 дней после закрытия карты :D
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:36

Re: ОТП БАНК

OTP на Facebook рекламирует собственную пенсионную программу (что-то вроде негосударственного фонда).
Есть рискнувшие воспользоваться?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:52

ФУУУУУУУ, отлягло. Спасибо, а то думал обокрали :D Про неснижаемый я вроде читал 1000
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:49

  Дядя Дима написав:ФУУУУУУУ, отлягло. Спасибо, а то думал обокрали :D Про неснижаемый я вроде читал 1000

С нас ещё при открытии по сотке струсили на этот блок. Кстати, тарифы в итоге нашли: OTP Tickets Travel Card Лояльний. Отличия такие:
1) абонка 0 против 20
23) СМС 0 против 5
19) штраф за просрочку кредитной линии 150, в обычных такой платы вообще нет.

В пункте 11 сказано, что переводы по тарифам OTP Smart. При этом отделение таких тарифов не нашло. Они на сайте где-то есть? Что там в них?
Востаннє редагувалось kreuz в Суб 05 січ, 2019 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:09

  kreuz написав:
  Дядя Дима написав:ФУУУУУУУ, отлягло. Спасибо, а то думал обокрали :D Про неснижаемый я вроде читал 1000



В пункте 11 сказано, что переводы по тарифам OTP Smart. При этом отделение таких тарифов не нашло. Они на сайте где-то есть? Что там в них?
Так я точно так же в отделе спрашивал и результат такой же. Ну что с них взять? Одним словом цыгане :roll:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:29

Re: ОТП БАНК

  kreuz написав:Они на сайте где-то есть? Что там в них?

https://ru.otpbank.com.ua/otpsmart/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:51

  clientage написав:
  kreuz написав:Они на сайте где-то есть? Что там в них?

https://ru.otpbank.com.ua/otpsmart/

0.8% мін. 5 грн на вихід, тобто в ОТР діє система ніпель: всіх пускать, а на виході стригти )) Тому заходимо, платимо за чотири опалення і виходити буде нічим.

А % з депотілом можна даром забрати? % на поточний кидають, а куди тіло?

І як їм телефонувати окрім Скайпа? Бо щось PIN не хоче встановлюватись...
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:55

  kreuz написав:
  clientage написав:
  kreuz написав:Они на сайте где-то есть? Что там в них?

https://ru.otpbank.com.ua/otpsmart/

0.8% мін. 5 грн на вихід, тобто в ОТР діє система ніпель: всіх пускать, а на виході стригти )) Тому заходимо, платимо за чотири опалення і виходити буде нічим.

А % з депотілом можна даром забрати? % на поточний кидають, а куди тіло?

І як їм телефонувати окрім Скайпа? Бо щось PIN не хоче встановлюватись...


вы сначала карту активируйте .. а потом жмите установить пин ... если тока активировали подождите немного
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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