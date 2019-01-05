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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 569570571572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:11

Хм, а на одной карте получилось установить. Правда она так и осталась заблокирована. Я там такой команды как разблокировка или активация не нашёл.

А, это на замок надо тыкать наверное, счаз пробану...
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:32

Нифига. Один акк ПИН + разблокировка получилась. Второй акк ни в том, ни в обратном порядке не получается. Ошибка сервера или GSM_SHANGE_ERROR. Смена домашнего инета на мобильный ничего не даёт...

Может банят за пользование одним устройством?
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kreuz
 
Повідомлень: 1212
З нами з: 10.12.07
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Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:53

kreuz

делайте в веб-версии ... все моб версии любых банках это кусок Г
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  #<1 ... 569570571572
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