Хм, а на одной карте получилось установить. Правда она так и осталась заблокирована. Я там такой команды как разблокировка или активация не нашёл.
А, это на замок надо тыкать наверное, счаз пробану...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 13:11
Хм, а на одной карте получилось установить. Правда она так и осталась заблокирована. Я там такой команды как разблокировка или активация не нашёл.
А, это на замок надо тыкать наверное, счаз пробану...
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:32
Нифига. Один акк ПИН + разблокировка получилась. Второй акк ни в том, ни в обратном порядке не получается. Ошибка сервера или GSM_SHANGE_ERROR. Смена домашнего инета на мобильный ничего не даёт...
Может банят за пользование одним устройством?
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:53
kreuz
делайте в веб-версии ... все моб версии любых банках это кусок Г
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Додано: Нед 06 січ, 2019 16:29
Маэстро, Вы как обычно правы. Спасибо, получилось. С праздником!
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