Хм, а на одной карте получилось установить. Правда она так и осталась заблокирована. Я там такой команды как разблокировка или активация не нашёл.
А, это на замок надо тыкать наверное, счаз пробану...
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:11
Хм, а на одной карте получилось установить. Правда она так и осталась заблокирована. Я там такой команды как разблокировка или активация не нашёл.
А, это на замок надо тыкать наверное, счаз пробану...
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:32
Нифига. Один акк ПИН + разблокировка получилась. Второй акк ни в том, ни в обратном порядке не получается. Ошибка сервера или GSM_SHANGE_ERROR. Смена домашнего инета на мобильный ничего не даёт...
Может банят за пользование одним устройством?
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:53
kreuz
делайте в веб-версии ... все моб версии любых банках это кусок Г
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Додано: Нед 06 січ, 2019 16:29
Маэстро, Вы как обычно правы. Спасибо, получилось. С праздником!
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Додано: Нед 06 січ, 2019 17:51
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:00
Не нашёл прямого запрета на 2 карты в один акк тикетса. Кто-то так делал уже?
Как обращаться с картой? Ну я разблокировал её, лучше в веб ОТР, установил ПИН. Теперь намерен по р2р её пополнить и оплатить на сервисе Привата комуналь на сумму 1кгрн в каждом из 4х ближайших месяцев. За что мне должны сохранить ставку 12% по депо и дать 1% бонусов на тикетс, где надо зарегистрировать карту до платежей. Такой план, а там посмотрим.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 18:08
кто вам сказал эту глупость про запрет?
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Додано: Нед 06 січ, 2019 18:15
Никто не говорил. Просто уточняю. В правилах только это: "Бонусы может исп-ть только клиент, накопившийся их на своё имя за пред. покупки." Вроде добавились обе, будем пробовать ))
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Додано: Нед 06 січ, 2019 18:22
Поскольку требований об одном платеже на 1000 грн нет, можно всю комуналь тулить, т.е. платить на общую сумму от 1 кгрн, но в каждом из 4х месяцев. Пока ЭКО-Максимум не оформлю )))
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