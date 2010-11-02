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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 570571572573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:13

  Кочевник написав:Як довго дівчата з екселем проводять SWIFT, створений в otpsmart?

Власного досвіду свіфту в ОТР не маю, але певен, що дуже залежить від конкретної дівчини. Мені наприклад близько години відкривали акційне депо, та в решті без нача не обійшлося...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 23:43

Re: ОТП БАНК

За дві години зателефонував хлоп і забракував платіж. Виявляється в них термін "неризидент" означає "юридична особа".
Кочевник
 
Повідомлень: 621
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:15

Re: ОТП БАНК

Спробував сьогодні поповнити рахунок картки через стежку. Сума 1400 грн. Гроші з привату списалися. Циган їх не прийняв. Надіслав смс "Технічна помилка". Як довго вони будуть повертатися на Приват?
Кочевник
 
Повідомлень: 621
З нами з: 16.02.17
Подякував: 110 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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