Власного досвіду свіфту в ОТР не маю, але певен, що дуже залежить від конкретної дівчини. Мені наприклад близько години відкривали акційне депо, та в решті без нача не обійшлося...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:13
Власного досвіду свіфту в ОТР не маю, але певен, що дуже залежить від конкретної дівчини. Мені наприклад близько години відкривали акційне депо, та в решті без нача не обійшлося...
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:43
Re: ОТП БАНК
За дві години зателефонував хлоп і забракував платіж. Виявляється в них термін "неризидент" означає "юридична особа".
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:15
Re: ОТП БАНК
Спробував сьогодні поповнити рахунок картки через стежку. Сума 1400 грн. Гроші з привату списалися. Циган їх не прийняв. Надіслав смс "Технічна помилка". Як довго вони будуть повертатися на Приват?
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:33
завтра зачислит цыган в течение дня вручняк, ждите
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:53
Re: ОТП БАНК
При открытии депо дали Visa Platinum, но в Lounge Key с ней нельзя бесплатно, ибо серия 4363 23хх...
Печалька.
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