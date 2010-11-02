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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 571572573574>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:13

  Кочевник написав:Як довго дівчата з екселем проводять SWIFT, створений в otpsmart?

Власного досвіду свіфту в ОТР не маю, але певен, що дуже залежить від конкретної дівчини. Мені наприклад близько години відкривали акційне депо, та в решті без нача не обійшлося...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 23:43

Re: ОТП БАНК

За дві години зателефонував хлоп і забракував платіж. Виявляється в них термін "неризидент" означає "юридична особа".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:15

Re: ОТП БАНК

Спробував сьогодні поповнити рахунок картки через стежку. Сума 1400 грн. Гроші з привату списалися. Циган їх не прийняв. Надіслав смс "Технічна помилка". Як довго вони будуть повертатися на Приват?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:33

  Кочевник написав:Спробував сьогодні поповнити рахунок картки через стежку. Сума 1400 грн. Гроші з привату списалися. Циган їх не прийняв. Надіслав смс "Технічна помилка". Як довго вони будуть повертатися на Приват?


завтра зачислит цыган в течение дня вручняк, ждите
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:53

Re: ОТП БАНК

При открытии депо дали Visa Platinum, но в Lounge Key с ней нельзя бесплатно, ибо серия 4363 23хх...
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html
Печалька.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 07:42

Re: ОТП БАНК

Это вам тикетс наверное дали? Вроде тут уже проскакивало что они только для убера в аэропорт катят.
ЗЫ Точно знаю что у УкрСиба кошерные визы.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:26

Vodafone Bonus Card

Не могу понять
У OTP есть Vodafone Bonus Card дебетная с установленной кредитной линией (овердрафтом) и кредитная. Это одно и то же или разные карты?
В дебетовой есть Незнижувальний залишок на картрахунку 100грн. Гасить использованный кредит до 0 или до +100, чтобы не патить Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:58

  vollena71 написав:Не могу понять
У OTP есть Vodafone Bonus Card дебетная с установленной кредитной линией (овердрафтом) и кредитная. Это одно и то же или разные карты?
В дебетовой есть Незнижувальний залишок на картрахунку 100грн. Гасить использованный кредит до 0 или до +100, чтобы не патить Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду?


одно и тоже
до 0
по кредиткам нет неснижаемого
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:33

Re: ОТП БАНК

  kreuz написав:Поскольку требований об одном платеже на 1000 грн нет, можно всю комуналь тулить, т.е. платить на общую сумму от 1 кгрн, но в каждом из 4х месяцев. )))


Кто открывал акционный депозит. Не могу найти условия по поводу оплаты картой на 1000 грн. Акция закончилась 15 января, а с ней и условия пропали на сайте
malser
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:59

Re: ОТП БАНК

malser написав:Кто открывал акционный депозит. Не могу найти условия по поводу оплаты картой на 1000 грн. Акция закончилась 15 января, а с ней и условия пропали на сайте


1000 ежемесячно или 5000 за весь срок
Aps
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