Власного досвіду свіфту в ОТР не маю, але певен, що дуже залежить від конкретної дівчини. Мені наприклад близько години відкривали акційне депо, та в решті без нача не обійшлося...
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:13
Власного досвіду свіфту в ОТР не маю, але певен, що дуже залежить від конкретної дівчини. Мені наприклад близько години відкривали акційне депо, та в решті без нача не обійшлося...
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Додано: Сер 09 січ, 2019 23:43
Re: ОТП БАНК
За дві години зателефонував хлоп і забракував платіж. Виявляється в них термін "неризидент" означає "юридична особа".
Додано: Чет 10 січ, 2019 09:15
Re: ОТП БАНК
Спробував сьогодні поповнити рахунок картки через стежку. Сума 1400 грн. Гроші з привату списалися. Циган їх не прийняв. Надіслав смс "Технічна помилка". Як довго вони будуть повертатися на Приват?
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:33
завтра зачислит цыган в течение дня вручняк, ждите
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:53
Re: ОТП БАНК
При открытии депо дали Visa Platinum, но в Lounge Key с ней нельзя бесплатно, ибо серия 4363 23хх...
Печалька.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 07:42
Re: ОТП БАНК
Это вам тикетс наверное дали? Вроде тут уже проскакивало что они только для убера в аэропорт катят.
ЗЫ Точно знаю что у УкрСиба кошерные визы.
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:26
Vodafone Bonus Card
Не могу понять
У OTP есть Vodafone Bonus Card
В дебетовой есть Незнижувальний залишок на картрахунку 100грн. Гасить использованный кредит до 0 или до +100, чтобы не патить Комісія за використання кредитних коштів, відсоток від суми заборгованості на дату закінчення розрахункового періоду?
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:58
одно и тоже
до 0
по кредиткам нет неснижаемого
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Додано: Чет 17 січ, 2019 19:33
Re: ОТП БАНК
Кто открывал акционный депозит. Не могу найти условия по поводу оплаты картой на 1000 грн. Акция закончилась 15 января, а с ней и условия пропали на сайте
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:59
Re: ОТП БАНК
1000 ежемесячно или 5000 за весь срок
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