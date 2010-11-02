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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 571572573574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОТП БАНК 3 5 617
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
180
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
79
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
134
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
141
Всього голосів : 617
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:57

Aps

Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
malser
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:08

Re: ОТП БАНК

malser написав:Aps

Оплата одним платежем или суммарно в месяц на 1000? Интернет оплаты проходят или только магазины? Спасибо
Суммарно.
Если торговые операции то думаю безразницы.
Aps
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Повідомлень: 2418
З нами з: 24.06.15
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  #<1 ... 571572573574
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